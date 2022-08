Luce dei tuoi occhi 2: quando inizia, trama, cast, puntate, anticipazioni

Anna Valle torna a vestire i panni di Emma Conti nella seconda stagione di Luce dei tuoi occhi. In procinto di sposarsi con Enrico e circondata dall’affetto delle ballerine, giungerà a Vicenza la sua vera figlia, che non vede da ben 18 anni. Un incontro che avrà conseguenze emozionanti e inaspettate. Leggiamo le anticipazioni delle nuove puntate della serie, in onda prossimamente su Canale 5.

Quando inizia Luce dei tuoi occhi 2

Le riprese della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi sono cominciate a Vicenza lo scorso marzo. La messa in onda non ha una data ufficiale, ma se tutto va secondo le aspettative, nella prima metà del 2023 le nuove puntate dovrebbero approdare su Canale 5.

Luce dei tuoi occhi 2: le puntate

La seconda stagione di Luce dei tuoi occhi dovrebbe avere un totale di sei puntate, trasmesse nel corso di altrettante settimane. Si replicherebbe, in tal modo, la formula della prima annata.

Trama e anticipazioni

Ricordiamo che il finale della prima stagione della serie era aperto. Nella seconda stagione la protagonista, Emma Conti, sta per sposarsi con il professor Enrico Leoni. Le ballerine sono molto affezionate alla donna, ma a travolgere quella che potrebbe essere una routine è l’arrivo a Vicenza della vera figlia della donna. Un’attesa durata 18 anni, quella di Emma. L’incontro porterà però con sé ulteriori colpi di scena, intrighi e qualche pericolo da sventare.

Cast e personaggi

Anche se non è ancora stato comunicato il cast ufficiale della seconda stagione, ad essere scontati sono soprattutto i ruoli dei due protagonisti: Anna Valle sarà ancora una volta Emma, mentre Giuseppe Zeno vestirà i panni di Enrico. Qualche new entry non è da escludere, ma per il resto, a grandi linee ci aspettiamo la riconferma del cast che nella prima stagione vedeva anche la partecipazione di: Elisa Visari (Valentina); Sabrina Martina (Anita); Gea dall’Orto (Miranda); Linda Pani (Martina); Rebecca Antonaci (Sofia); Riccardo De Rinaldis (Luca); Stella Maya Epifani (Alessia); Matteo Pagani (Alessandro).

Dove vedere Luce dei tuoi occhi 2

La seconda stagione di Luce dei tuoi occhi andrà onda in prima tv assoluta su Canale 5. Gli episodi saranno poi visibili anche in streaming (live e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.