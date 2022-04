Luce Social Club: gli ospiti di Denise Negri e Federico Chiarini stasera

Una nuova puntata e tanti ospiti ancora una volta a Luce Social Club, il programma di approfondimento culturale di Sky Arte, in onda tutti i venerdì alle 20:20, che racconta il panorama italiano. Scopriamo i personaggi di stasera dal mondo del cinema, dell’arte, della musica e della letteratura.

Gli ospiti di questa sera

Tra gli ospiti dei conduttori Denise Negri e Federico Chiarini, Dal teatro 1 di Cinecittà stasera vedremo: Paolo Calabresi, attore a tutto tondo del cinema italiano, in Bentornato Presidente, Smetto quando voglio, La corrispondenza, Nemiche per la pelle e tante altre pellicole; il violinista Rodrigo D’Erasmo, direttore d’orchestra a Sanremo e membro degli Afterhours che vanta grandi collaborazioni con, tra gli altri, i Muse, Ghemon, Fritz Da Cat e la PFM; il chitarrista e cantautore Roberto Angelini; lo scrittore milanese cresciuto a Rozzano Jonathan Bazzi, autore del successo “Febbre” nel 2019.

Dove vederlo stasera in TV (venerdì 1 aprile)

Il nuovo episodio Luce Social Club andrà in onda stasera a partire dalle 20.10 su Sky Arte (canali 120 e 400); sarà disponibile anche on demand su NOW e in streaming gratis per tutti sul sito di Sky Arte.