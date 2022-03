Luce Social Club: al via la nuova stagione con Denise Negri e Federico Chiarini

Con il primo appuntamento di oggi inizia la terza stagione di Luce Social Club, il programma di approfondimento culturale di Sky Arte in onda a partire da stasera ogni venerdì alle 20:00. Scopriamo le novità di questa stagione e i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro, a partire da quelli di oggi.

Luce Social Club: il programma

Sulla scia del successo delle prime due stagioni, Luce Social Club riparte con importanti novità: alla conduzione ecco infatti Denise Negri e Federico Chiarini, che prendono il posto di Gianni Canova e Martina Riva, e il nuovo studio a Cinecittà, all’interno dello storico Teatro 1. La rubrica culturale riprenderà gli approfondimenti culturali più attuali, come sempre ospitando le più importanti personalità del panorama cinematografico, teatrale, musicale e artistico. Attraverso clip esclusive, interviste, testimonianze e discussioni, Luce Social Club ci racconterà non solo il mondo culturale italiano contemporaneo, ma ci porterà alla scoperta anche di passioni, segreti e dettagli dei più famosi personaggi dell’arte e dello spettacolo.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti della prima puntata saranno l’attrice Carolina Crescentini, insieme al regista Massimiliano Bruno per presentare il film “C’era una volta il crimine” (dal 10 marzo in sala), il cantautore Giovanni Truppi, in gara quest’anno al Festival di Sanremo, e la scrittrice Elena Stancanelli, a raccontare il suo ultimo romanzo “Il Tuffatore”.

Dove vederlo in TV, on demand e in streaming gratuito

La nuova stagione di Luce Social Club andrà in onda a partire da stasera ogni venerdì alle 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400); sarà disponibile anche on demand su NOW e in streaming gratis per tutti sul sito di Sky Arte.