L'ultimo saluto di Lucia Annunziata: il video dell'addio alla Rai

È andata in onda ieri, domenica 25 giugno, l'ultima puntata di Mezz'Ora in più, la trasmissione di approfondimento condotta da Lucia Annunziata in onda su Rai3. La giornalista aveva comunicato il suo addio all'azienda tramite una lettera che è poi stata resa nota, il giorno del commiato è arrivato e non ci sono state polemiche o critiche solo un saluto posato a tutti i telespettatori che in questi 18 anni l'hanno seguita e apprezzata. Un addio con il sorriso, che però, inevitabilmente, non può celare il dispiacere.

"Noi finiamo oggi. È l’ultima puntata, come sapete, dopo 18 anni di trasmissione di Mezz’Ora in Più. È stato uno onore ma soprattutto un divertimento tenervi impegnati e informati per tanti anni. Grazie a tutti, a presto", queste le poche e semplici parole di Annunziata.

Il motivo dell'addio alla Rai

"Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque", questo è quanto ha scritto la giornalista nella lettera di dimissioni consegnate circa un mese fa, più o meno in contemporanea con l'annuncio del passaggio a Discovery di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Al momento non è noto se Annunziata passerà a un'altra emittente televisiva come ha fatto il collega di Che tempo che fa.