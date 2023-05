Lucia Annunziata dopo le dimissioni in Rai: "Tre giorni per scrivere otto righe"

La notizia delle dimissioni di Lucia Annunziata sono state un altro gran colpo di scena in Rai dopo l'addio di Fabio Fazio. La giornalista se ne va dopo trent'anni, spiegando in una lettera di non aver preso questa decisione perché lontana dal nuovo governo.

L'annuncio è arrivato proprio nelle stesse ore in cui sono state annunciate le nuove nomine, che vedono importanti cambiamenti ai vertici di Viale Mazzini. Annunziata ha detto tutto in quella missiva e non intende aggiungere altro, tanto che al Festival dell'Economia, a Trento, dove è ospite in questi giorni per presentare il suo libro "L'inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico", al momento delle domande del pubblico ha tagliato corto: "Non intendo ritornare sulle mie dimissioni dalla Rai: le dimissioni sono una cosa seria. Ci ho messo tre giorni a scrivere sette/otto righe, ho soppesato parola per parola e sono lì: ho detto tutto, cercando di non trasformare questa vicenda in una vicenda centrale".

"Sono delle dimissioni che mi sembra siano state accolte. Non c'è niente di strano”, ha aggiunto Lucia Annunziata, esortando: "Non facciamo la fiera del 'famolo strano' su questa storia".