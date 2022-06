Lucia Annunziata andrà in Ucraina come corrispondente, un'altra big che parte (dopo Giletti)

Mezz'ora in più si allunga e invece di chiudere la stagione il 19 giugno - come era previsto - tira dritto fino a domenica 26. Non è però l'unica novità in casa Rai che riguarda Lucia Annunziata. La giornalista, conduttrice del programma pomeridiano di Rai3, partirà subito dopo per l'Ucraina come corrispondente.

Sarà lei a seguire il conflitto in prima linea per le trasmissioni Rai del palinsesto estivo. Una decisione del direttore dell'approfondimento, Antonio Di Bella, che secondo quanto si apprende lo avrebbe già comunicato al consiglio di amministrazione riunitosi nei giorni scorsi a Viale Mazzini. Lucia Annunziata seguirà tutti gli sviluppi della guerra da Kiev e sarà lei il volto di riferimento, fino a settembre, dei programmi che se ne occuperanno.

Dopo anni di conduzione in studio torna sul campo per sua stessa richiesta, dimostrando che un giornalista non perde mai quel 'fuoco sacro' di andare a vedere coi propri occhi ciò di cui parla e che racconta. Farlo da 'big', però, costa sicuramente qualche rischio in più, a partire dalle critiche a cui ci si espone. Lo sa bene Massimo Giletti, finito più volte alla gogna mediatica, negli ultimi mesi, per le puntate di Non è l'Arena condotte prima dall'Ucraina e poi da Mosca. Sono due cose diverse, è vero, ma anche la partenza di Lucia Annunziata - seppure nei panni della corrispondente e non come 'anchorwoman' - potrebbe essere vista come una vanitosa escalation televisiva. Perché lei, affermata professionista con un programma tutto suo sulle spalle, non lascia spazio a nuove leve oppure a corrispondenti sulla rampa di lancio? Potrebbe essere una delle obiezioni, per non parlare di quelle a sfondo politico e ideologico che si potrebbero muovere davanti alla sua figura. Non torniamo sulla vicenda del fuori onda sugli "ucraini camerieri, badanti e amanti" proprio della coppia Annunziata-Di Bella, durante uno speciale del Tg3, per cui i due giornalisti si scusarono pubblicamente e che adesso potrebbe tornare a costare caro alla nuova inviata da Kiev.

Insomma, dall'altra parte della tv c'è sempre chi è pronto a puntare il dito (e a dargli poi sfogo sui social), ma sul campo ci sta chi vuole esserci. E dovrebbe avere sempre la libertà di farlo, al di là di gusti e simpatie personali.