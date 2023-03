Luciana Litizzetto come Mentana, in studio con il cane Mora

"Ti presento Mora, un incrocio tra Cocciante e Vessicchio", simpatico siparietto, domenica sera, negli studi di Che tempo che fa con Luciana Litizzetto che si è presentata in compagnia del suo fido. L'attrice ha infatti deciso di emulare Enrico Mentana e di portare con sè il cane durante la trasmissione.

"Abbiamo i pesci - ironizza Litizzetto parlando dell'acquario presente nel bancone a centro studio - quanti anni sono che abbiamo i pesci? Sei anni: sono partiti che erano acciughine, poi sono diventati delle sogliole, adesso sono dei trichechi. Non posso portarmi il cane?".

Il cagnolone è stato fatto sedere in poltrona, accanto alla sua padrona, e Fabio Fazio non ha perso l'occasione per fare dell'ironia: "Stasera devi fare il pezzo da seduta. E' più alta lei di te". Uno scambio di battute continuo: "Sono un grande antistress - ha dichiarato la Lucianina nazionale - bisognerebbe portarli al lavoro, perché gli fai due carezze è risparmi un vaffa****".

E quando il conduttore ha fatto un complimetno a Mora ("Guarda come è telegenica, è bellissima"), Luciana Litizzetto ha fatto il suo ultimo affondo comico: "Vediamo se Lilly Gruber vuole due caimani in un catino".