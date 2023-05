"Abbiamo ancora tre puntate. Ma va...": le frecciate di Luciana Littizzetto dopo l'addio alla Rai (video)

Fabio Fazio, ma non solo: anche Luciana Littizzetto lascia la Rai alla fine di questa stagione televisiva per sbarcare con lui su Nove già dal prossimo autunno. La notizia, ufficializzata da Discovery nel pomeriggio di ieri, è stata commentata dal conduttore in apertura di puntata di Che Tempo Che Fa. Ma pure la comica torinese ha detto la sua riguardo l'importante cambiamento e si è concessa qualche battutina nel corso del suo spazio.

"Con le mani, ciao ciao" ha canticchiato seduta davanti a Fabio Fazio. "Proprio in questa giornata io eviterei di cantare una canzone come questa" ha scherzato il conduttore tra le risate tra il pubblico. Poi, ancora, Littizzetto ha proseguito con un riferimento all'imminente chiusura del programma e quindi alla possibilità di esprimersi liberamente: "Fabio, abbiamo solo tre puntate... Ma va....", ha aggiunto con un eloquente gesto che, anche stavolta, ha suscitato gli applausi dello studio.

Fazio e Littizzetto su Discovery: il progetto

"Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros per proseguire la sua straordinaria carriera" ha commentato Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros ufficializzando il passaggio di Fazio: "Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l'arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile". L'accordo avrà la durata di quattro anni e nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che vedranno coinvolto Fazio e il ruolo che avrà nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Del progetto farà parte la comica torinese, protagonista insieme a Fazio di uno dei binomi artistici di maggior successo, tra i più lunghi e proficui nella televisione italiana.