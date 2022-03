"Lettera a un soldato", il commovente intervento di Luciana Litizzetto (Video)

Il racconto della guerra trova casa in quasi tutti i programmi tv, i palinsesti sono cambiati, i toni sono cambiati. La tv, i giornali, le radio da 12 giorni parlano del conflitto russo-ucraino, un conflitto vicino e che per questo ci fa ancora più paura. Bambini malati che devono abbandonare gli ospedali, anziani che fuggono dalle macerie di quello che rimane della loro vita, giovani soldati che si arruolano poco dopo essersi sposati.

Anche Che tempo che fa ha cambiato la sua scaletta, Luciana Littizzetto per questo motivo ha deciso di mettere da parte le risate che da sempre contraddistinguono i suoi interventi e leggere una lettera indirizzata a tutti i soldati che adesso stanno combattendo una guerra che speravano non sarebbe mai arrivata.

"Caro Ivan voglio credere che tutto questo male finirà e ti renderà un uomo migliore.

E soprattutto ti auguro di avere un futuro.

Ma un futuro vero, dove nessuno ti chiamerà mai più soldato, ma solo Dimitri, Aliosha e Victor."



La lettera di Luciana Littizzetto ai soldati russi

“Caro Dimitri, caro Ivan, caro Oleg, caro Pavel, caro Yuri. E ci metto dentro anche un. Caro Vladimir, perché in tutta la Russia ci sarà anche un Vladimir normale. Caro Misha, ti scrivo dall’Italia. Paese che conoscerai per il calcio, la pizza e il programma dove ci prendete per il cu*o ogni capodanno. Io non ti conosco, ma mi basta guardare la tua barbetta rada e la divisa troppo grande che in te rivedo mio figlio e tutti i nostri figli".

"Caro Boris, so che hai paura e ti senti perduto, ma sappi che tu non hai colpa. Hai 20 anni, ti hanno messo un fucile in mano e ti hanno mandato in un posto che non sai manco dov’è. Sei diventato una pedina di una partita a scacchi a cui nemmeno pensavi di giocare. Ti abbiamo fregato. Noi adulti lo facciamo spesso e ora lo stiamo facendo con la guerra, che è il modo più infame. Per questo ho compassione di te. Perché alla tua età, a 20 anni, caro Vanja, dovresti essere in giro con l’Erasmus, a stapparti la birra con l’accendino e a limonare sulla Rambla. Dovresti sederti con tutte le scarpe sporche sugli schienali delle panchine per farti mandare a stendere da quelle come me. Dovresti essere impegnato con altri cannoni, più piccoli e con la cartina lunga. Dovresti andare a farti scoppiare le orecchie ai concetti, scrivere come uno scemo con la pipì sulla neve, sparare sì ma alla sagra della scrofa della steppa per vincere il peluche per la tua fidanzata. E invece sei lì, col cuore nel fango. Condannato a essere un maschio dell’Ottocento che va a morire per la patria".

"Caro Andrey, io lo so che sei un fifone sai? Sei come mio figlio, che quando entra una cimice in camera chiede aiuto a sua sorella che la prende e la libera perché non puoi mica ucciderla. Caro Dorian, io non ti conosco ma potrei essere tua madre. Filippa tua zia e Fabio tuo nonno che ha esagerato con la vodka. Ti ho fatto ridere? Sono contenta, perché risata e guerra sono nemici naturali e dove c’è uno non può esserci l’altra. Caro Victor, sappi che tutto questo non è colpa tua. La colpa è nostra, della generazione dei tuoi padri, quella che viene dal Novecento. Un Secolo breve, ma bastardo come pochi. La colpa è nostra che ti abbiamo lasciato un mondo di mer*a in cui i soldi e il profitto sono gli unici obiettivi che abbiamo".

"Caro Vanja, il Ministero della Difesa ucraino ha mandato un messaggio a tua madre, lo sai? Le ha detto che sei prigioniero, ma che può venire a Kyiv a riprenderti e riportarti a casa. Spero che possa farlo presto, avrai finalmente delle donne accanto a te, quelle che dovranno ricostruire. Caro Ivan voglio credere che tutto questo male finirà e ti renderà un uomo migliore. Migliore di noi, ci va anche poco. E soprattutto ti auguro di avere un futuro. Ma un futuro vero, dove nessuno ti chiamerà mai più soldato, ma solo Dimitri, Aliosha e Victor".

"P.s. C’è un proverbio russo che esalta l’eroismo e dice: è meglio morire per la zampata di un leone che per il morso di un gatto. Non farti riempire la testa con questa retorica del caz*o e ricordati che c’è una terza via: non morire e starsene sul divano col gatto”.