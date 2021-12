Gaffe in diretta su Rai3: Luciana Littizzetto e Fabio Fazio chiamano Maria De Filippi ma il numero è sbagliato

"Tanti auguri Queen Mary!" erano queste le parole che Luciana Littizzetto, in diretta dallo studio di Che tempo che fa, voleva gridare a gran voce, al telefono, a Maria De Filippi per il suo 60esimo compleanno. Qualcosa è andato storto e gli auguri non sono mai arrivati alla destinataria: i numeri di telefono erano sbagliati.

Che tempo che fa: Maria De Filippi e i suoi numeri di telefono

Domenica 5 dicembre Maria De Filippi ha compiuto 60 anni e oltre a Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi e Mara Venier anche Fazio e Littizzetto volevano porgere i loro auguri alla mamma di Amici e C'è posta per te. "Lucianina" aveva avvertito che non sarebbe stato semplice: "Maria cambia spesso numero di telefono, io in rubrica ne ho 4". Anche Fabio si propone di comporre il numero ed entrambi non riescono nell'intento, al numero chiamato da Littizzetto però ha risposto un uomo che poco dopo ha richiamato perché voleva essere sicuro che quello non fosse stato uno scherzo: "Pronto, Maria", "No, non sono Maria, ha sbagliato numero".

Per Maria anche un mazzo di rose bianche "come quello di Lady Gaga, noi sappiamo che non lo getteresti via" ha scherzato Luciana ricordando il gesto di Lady Gaga della donazione del mazzo... Insomma lo sketch con Maria De Filippi non è andato in porto, ma sono stati momenti molto divertenti che hanno scatenato le ironie di Fazio contro Luciana.