Luciana Littizzetto commenta i nuovi profili social di Che Tempo Che Fa: "Ci hanno tolto tutto" (video)

Il caso delle pagine social di Che Tempo Che Fa è stato risolto: Fabio Fazio ha annunciato di essere finalmente tornato in possesso di tutti gli account che - aveva raccontato - erano stati impropriamente oscurati dalla Rai dopo il trasloco su Nove del celebre talk. Tutto risolto? Sì, ma fino a un certo punto. Perché nello stesso video lanciato su Instagram il conduttore ha anche spiegato come le pagine in questione siano state restituite pressoché vuote, senza i follower raggiunti negli anni scorsi e senza i contenuti delle precedenti edizioni.

Sulla questione è intervenuta adesso anche Luciana Littizzetto. La comica torinese, che tornerà in onda insieme al conduttore e a tutta la squadra di Che Tempo Che Fa, ha commentato la situazione in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram e su quella del talk show. "Finalmente una buona notizia: è tornato Instagram di Che Tempo Che Fa e anche tutti i social. Solo che, come una casa, soltanto con il tetto, dentro non c'è più niente", ha raccontato agli utenti: "Ci hanno tolto tutto, non c'è più lo storico di Che Tempo Che Fa, interviste, foto, letterine, pezzi di Frassica, tavolo, niente, non ci sono più neanche i followers. Quindi spetta a voi ritornare da noi a casa nostra a fare gruppo".

Seduta sul tavolo della sua casa, poi: "Mi sto allenando a salire sulla scrivania il 15 ottobre", ha scherzato riferendosi ai suoi ormai celebri interventi durante le dirette di Che Tempo Che Fa: "Tutto a posto, altro giro, altra corsa, coraggio, ce la possiamo fare". E i commenti dimostrano quanto l'appello sia accolto con entusiasmo dai follower tra cui anche Filippa Lagerback, ancora con lei e Fazio in questa nuova esperienza.