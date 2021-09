Lui è peggio di me: le anticipazioni e gli ospiti di questa sera

Dopo il successo della scorsa stagione, che ha segnato il loro debutto come coppia televisiva e ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i protagonisti più noti del mondo dello spettacolo e della cultura, Marco Giallini e Giorgio Panariello tornano, in prima serata su Raitre, con Lui è peggio di me. Cinque puntate, ogni giovedì, a partire dal 23 settembre. Due grandi professionisti e un'amicizia nata per caso, due artisti apparentemente molto diversi, che condivideranno nuovamente il palco – stavolta con la presenza del pubblico in sala - in un clima da vero e proprio sit show: monologhi, interviste, canzoni e gag, come sempre con il coinvolgimento di amici e colleghi provenienti dal mondo dello spettacolo e non solo, oltre alla presenza fissa di Max Angioni e Anna Ferzetti.

Gli ospiti della prima puntata

Giovedì 23 settembre, alle 21.20, la prima puntata. Ospiti una delle coppie di telecronisti più famose d'Italia, Fabio Caressa e Beppe Bergomi, uno dei comici più apprezzati dal pubblico, Enrico Bertolino, e ancora tre musicisti amatissimi come Mario Biondi, Raphael Gualazzi e Ron.