Luisella Costamagna, nuova frecciata a Selvaggia Lucarelli: le ultime dure dichiarazioni dopo Ballando

"Fino ad ora ho mantenuto una calma necessaria, non ho nemmeno voglia di fare polemica con lei. Abbiamo vinto, abbiamo una coppa" erano state le parole con cui, ospite de La Vita In Diretta, Luisella Costamagna aveva commentato con fastidio le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli che la riguardavano. Oggi la vincitrice di Ballando con le stelle torna a ribadire ancora la propria indifferenza rispetto ai giudizi critici della giudice del dance show, ribadendo un'antipatia reciproca già abbondantemente palesata nel corso delle ultime infuocate giornate in un'intervista a TvBlog.

Alla richiesta di un commento su quanto affermato in un post da Lucarelli, ovvero che proprio Costamagna avrebbe chiesto alla produzione del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno di revocare l'invito al suo maestro Pasquale La Rocca, la giornalista ha risposto: "Non mi interessa rispondere alla Lucarelli, anche perché non l'ho neanche letto quel post. Con Pasquale siamo stati ospiti in tutti i programmi, compreso quello di Serena Bortone. Ma di che stiamo parlando?".

Nel merito del suo rapporto con la giurata, poi, Costamagna è stata netta: "Non mi interessa il rapporto con Selvaggia Lucarelli" ha affermato, "Io ho fatto Ballando per me stessa. La giuria era un corpo a sé, i cui giudizi ho sempre accettato perché erano assolutamente legittimi. Il risultato e il percorso sono stati riconosciuti da 4/5 della giuria, non capisco perché dovrei parlare del 1/5. Accetto i giudizi, ma si deve accettare che io non li commenti: lei mi ha dato zero, io le riservo zero commenti".

In queste ore anche la stessa Selvaggia Lucarelli è tornata sull'argomento per tracciare un bilancio sulla difficile edizione dello show. Riguardo alla vittoria di Costamagna la giudice ha affermato la propria contrarietà al suo ripescaggio, ma non perché non fosse brava, ma perché secondo lei aveva ballato troppo poco rispetto agli altri e quando poi ha vinto non si è trovata così sorpresa: "Non posso usare la parola complotto, ma c’era un orientamento generale in quella direzione, notavo un entusiasmo spropositato per le sue performance, non adeguato al livello dei suoi balli" le sue parole.