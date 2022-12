Luisella Costamagna risponde a Selvaggia Lucarelli in diretta tv: ancora scontro su Ballando con le stelle

Luisella Costamagna è stata ospite di Alberto Matano nella puntata de La Vita In Diretta di lunedì 26 dicembre. L'argomento trattato non poteva che essere la sua vittoria, in coppia con il maestro Pasquale La Rocca, a Ballando con le stelle, al centro di un dibattito che da giorni ne mette in dubbio il merito.

Note, infatti, sono le critiche mosse da Selvaggia Lucarelli che a ridosso della trasmissione pomeridiana di Rai1 ha pubblicato un nuovo post social con le proprie considerazioni su questa complicata edizione del dance show e anche sul trionfo della giornalista ritenuto ingiusto. Matano ha pertanto voluto riferire direttamente alla sua ospite le parole che la riguardavano, così da avere un suo contestuale parere sulle affermazioni della giudice. "Selvaggia poco fa ha caricato un lunghissimo post che io ho appena visto e che ti leggo in maniera veloce" ha premesso prima di leggere la parte che la riguardava, ovvero: "La finale è stata brutta e ingiusta per diversi motivi. La Costamagna ha ballato un tango alla prima puntata e poi tre balli da seduta. Poi è tornata al ripescaggio e la giuria le ha dato 10. Poi ha avuto un ballerino come Pasquale La Rocca che è il top e sa fare la differenza indipendentemente dalla ballerina che gli capita". Dichiarazioni a cui Costamagna ha replicato con fermezza.

Costamagna replica a Lucarelli: "Molte di queste cose non sono vere"

"Molte di queste cose che hai letto non sono nemmeno vere" ha esordito Luisella Costamagna rispondendo ad Alberto Matano ed elencando le sue considerazioni, pure espresse sui social: "Non è assolutamente vero che abbiamo ballato da seduti tre volte. Fino ad ora ho mantenuto una calma necessaria, non ho nemmeno voglia di fare polemica con lei. Abbiamo vinto, abbiamo una coppa" ha affermato. Poi i ringraziamenti a chi ha supportato lei come il suo maestro, intervenuto pure lui in collegamento con La Vita In Diretta: "Voglio condividere la coppa con Pasquale, Milly, la squadra di Ballando, con anche le coppie che hanno ballato, perché hanno alzato l’asticella garantendoci una vittoria ancora più gratificante. Ma soprattutto quella coppa la condivido con 4/5 della giuria e con te e Rossella Erra, ma anche Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Perché quelli che ho citato ci hanno sempre valutato in modo educato, sereno e competente".

E ancora: "Sono felicissima. Non me lo aspettavo. Ho combattuto fortissimamente con Pasquale sul ripescaggio però la finale è stata una sorpresa" ha aggiunto la giornalista che ha confermato di avere imparato a ballare solo grazie al maestro Pasquale La Rocca. Infine, sulla vittoria, l'ulteriore precisazione: "Abbiamo vinto sulla base di un regolamento che tutti e cinque i giurati hanno sottoscritto", ha concluso.