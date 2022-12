Luisella Costamagna sfotte chi la critica: il messaggio dopo la vittoria a "Ballando con le Stelle"

Luisella Costamagna risponde alle critiche che le sono piovute addosso dopo la vittoria a Ballando con le stelle. Una vittoria che, secondo la giurata Selvaggia Lucarelli e secondo parte del pubblico, sarebbe tutta da verificare poiché il sistema di votazione del varietà di Rai Uno sarebbe confuso. Ebbene, la replica della giornalista alle critiche è netta: dopo la bufera scatenatasi per l'intera giornata di ieri, in serata la 54enne ha pubblicato uno scatto in cui si tappa le orecchie e ha scritto "Ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale". Insomma, il concetto è che, di fronte alle accuse, Costamagna fa spallucce e guarda avanti.

Il "caso Costamagna" ha tenuto banco fino a ieri sera, a seguito della finale dello show condotto da Milly Carlucci. A lanciare la provocazione è stata per prima Selvaggia Lucarelli, giornalista e giurata della trasmissione, che ha scritto al termine della finalissima: "È tutto un Costamagna, magna". Subito dopo, la vittoria di Luisella e del suo maestro Pasquale La Rocca - coppia ripescata dopo che la giornalista si era ritirata per un infortunio alla caviglia alla sesta puntata - ha acceso Twitter, dove si è gridato allo scandalo per l'esito del voto che ha relegato al secondo posto il modello e attore Alessandro Egger e la ballerina Tove Villfor. "Tutto preparato vergogna, aveva ragione Selvaggia Lucarelli", si legge in alcuni dei commenti. E ancora: "Hanno voluto far vincere Costamagna, Egger aveva il 60% dei voti sui social". Ma Luisella non ci sta e difende il podio.

Quello che è accaduto ieri durante la finale di “Ballando con le stelle” è un vero e proprio caos anche secondo il Codacons, con l’associazione che ha deciso di presentare una istanza alla Rai per conoscere tutti i risultati delle votazioni del pubblico raccolte attraverso i social network. In queste ore da più parti si chiede il nostro intervento sul caso dei voti ai concorrenti del programma in occasione della finale andata in onda ieri, spiega il Codacons.