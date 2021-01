Da Lupin a Lupin III, tutti i film sul ladro gentiluomo disponibili in streaming

Film in streaming

Lupin è il fenomeno del momento: l'uscita dell'omonima serie tv francese su Netflix, che è già in cima alle classifiche delle più viste anche in Italia e negli USA, ha scatenato un'ondata di interesse per il personaggio creato oltre un secolo fa dallo scrittore transalpino Maurice Leblanc.

Un'ondata che porta con sé non solo l'attesa per la seconda parte della prima stagione, ma anche la riscoperta dei film e dei cartoni dedicati ad Arsenio Lupin e del suo "nipote" giapponese, meglio noto come Lupin III.

Nell'attesa di vedere i nuovi episodi della serie Netflix, abbiamo quindi raccolto tutti i titoli attualmente disponibili in streaming dedicati a Lupin. Da Sky ad Amazon Prime passando per Rai Play, ecco l'elenco completo dei film su Lupin e soprattutto su Lupin III

Lupin su Sky

Su Sky Atlantic, e su Sky Go on demand, sono attualmente disponibili otto titoli, tutti film d'animazione su Lupin III, il personaggio del disegnatore giapponese Monkey Punch.

Più precisamente, si possono vedere questi film completi e senza tagli: Il mistero delle carte di Hemingway (1990), Lupin III e il tesoro degli zar (1992), Viaggio nel pericolo (1993), All'inseguimento del tesoro di Harimao (1995), Nome in codice: Tarantola (1997), L'unione fa la forza (1998), Un diamante per sempre (2003), Tutti i tesori del mondo (2004).

Su Sky si possono vedere in lingua originale oltre che in italiano, ma non sono disponibili i sottotitoli.

Lupin su Amazon Prime Video

Anche su Prime Video l'elenco è composto solo di film su Lupin III, i suoi amici Goemon e Jigen e l'ispettore Zenigata (o Zazà per gli amici/nemici). Su questa piattaforma però ci sono 4 titoli molto recenti, del 2020, e il film con attori del 2014.

A differenza che su Sky, i film di animazione sono disponibili solo in italiano, mentre per il film con attori si può scegliere la lingua giapponese con sottotitoli in italiano.

L'elenco degli anime su Lupin III di Amazon Prime Video comprende: Lupin III The First, Lupin the 3rd - La Lapide di Jigen Daisuke, La bugia di Mine Fujiko, Ishikawa Goemon getto di sangue.

Il film con attori si intitola semplicemente "Lupin III: il Film", risale come detto al 2014 ed è interpretato da Shun Oguri, Tetsuji Tamayama, Go Ayano.

Lupin su RaiPlay

Infine arriviamo alla piattaforma di streaming della Rai, disponibile gratuitamente a patto di accedere con login (anche tramite Facebook o Google).

Su Rai Play, i titoli sono due. Uno è il già citato film giapponese del 2014, ma l'altro non riguarda Lupin III, bensì il personaggio originale, quello francese. Il titolo è Arsenio Lupin (Arsene Lupin il titolo originale), è un film del 2004 diretto da Jean-Paul Salomé e interpretato da Romain Duris, Kristin Scott Thomas, Pascal Greggory, Eva Green, Robin Renucci.

Curiosità: Ludovic Bernard, uno dei registi della nuova serie Netflix, aveva lavorato come aiuto regista di Salomé per questo film.