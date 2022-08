Ma che bella sorpresa, stasera in tv il film con Claudio Bisio: trama e cast

Remake di un film brasiliano campione d’incassi in patria “Ma che bella sorpresa” è una commedia firmata da Alessandro Genovesi, che dirige un ricco cast che comprende Claudio Bisio, Valentina Lodovini e Frank Matano. La storia segue le vicissitudini sentimentali del professore d’italiano Guido, milanese in trasferta napoletana. Leggiamo qualcosa in più su questo film.

Ma che bella sorpresa: trama e cast

Guido è un professore d’italiano; milanese di origine, lavora a Napoli, dove è stato appena mollato dalla fidanzata Anna. Oltre ai suoi genitori, ha il supporto e l’amicizia di Paolo, professore di ginnastica e suo ex allievo. Un giorno vede arrivare nell’appartamento adiacente al suo una bella ragazza di nome Silvia. Guido si innamora all’istante della giovane donna, ma non sa che un’altra vicina, la vedova Giada, è segretamente innamorata di lui. Quest’ultima non riesce ad esprimere i propri sentimenti e comincia ad ascoltare di nascosto i discorsi dell’uomo. Ma Guido non ha ancora fatto i conti con la vera identità di Silvia.

“Ma che bella sorpresa” è un film del 2015 diretto da Alessandro Genovesi – anche sceneggiatore con Riccardo Milani - e remake del film brasiliano “A mulher invisivel” (da noi inedito). Il risultato è una commedia che tenta diverse carte surreali e misurate, piuttosto che una comicità urlata, approdando ad una visione d’insieme quasi fiabesca, oltre che ovviamente romantica. Il protagonista assoluto è Claudio Bisio (già diretto dal regista in “Benvenuti al Sud”), ma il ricco cast vede anche Frank Matano nei panni di Paolo, Valentina Lodovini (Giada) e Chiara Baschetti (Silvia). Il film è inoltre caratterizzato da volti noti in piccoli ruoli: Renato Pozzetto e Ornella Vanoni (che interpretano i genitori di Guido), Galatea Ranzi, Anna Ammirati.

Dove vedere Ma che bella sorpresa in tv e in streaming

Ma che bella sorpresa va in onda oggi, 21 agosto, dalle 21:20 su Canale 5 e - in live streaming e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infintiy.