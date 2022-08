Ma cosa ci dice il cervello, stasera in tv il film con Paola Cortellesi

In onda oggi, 2 agosto, su Canale 5 “Ma cosa ci dice il cervello” è un film del 2019 diretto da Riccardo Milani, già regista di “Come un gatto in tangenziale”. Paola Cortellesi è la mattatrice assoluta della pellicola: nel ruolo di Giovanna conduce una doppia vita e un giorno decide di aiutare tutti i suoi vecchi amici del liceo. Scopriamo qualcosa in più su questo film.

Ma cosa ci dice il cervello: cast e trama

"Ma cosa ci dice il cervello" è stato realizzato dalla coppia formata da Paola Cortellesi e Riccardo Milani dopo il grande successo di "Come un gatto in tangenziale". Attrice protagonista la prima e regista il secondo - coppia nella vita oltre che sul lavoro - i due sono anche autori della sceneggiatura (insieme a Furio Andreotti e Giulia Calenda). Ne è uscita fuori una commedia che vuole ragionare sulle irresponsabilità e le brutte abitudini dell'italiano di oggi. Al contempo il film vuole andare oltre e dare alle azioni della protagonista una valenza morale.

Se la Cortellesi è la mattatrice dell'operazione, il cast di attori è comunque molto ricco e comprende: Stefano Fresi, Carla Signoris, Teco Celio, Remo Girone, Ricky Memphis, Vinicio Marchioni, Claudia Pandolfi, Lucia Mascino, Giampaolo Morelli, Paola Minaccioni e Alessandro Roja. Giovanna Salvatori è un’impiegata del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Da una parte ha una vita quotidiana calma (e un po’ noiosa), con un ex marito, una figlia e un’eccentrica madre, dall’altra Giovanna conduce un’esistenza insospettabile: di notte, infatti, lavora come agente dei servizi segreti e sta seguendo un pericoloso terrorista.

Durante questo delicato compito, la donna si imbatte nel gruppo di vecchi amici del liceo. Tra una parola e l’altra Giovanna si rende conto che tutti hanno, nel corso degli ultimi tempi, subìto dei torti. La donna decide allora di rimboccarsi le maniche e di vendicarli uno per uno. Tra tante peripezie la Salvatori deve nascondere al suo capo questa ulteriore attività e tenere in equilibrio le tante trame della sua vita.

Dove vedere Ma cosa ci dice il cervello stasera in tv (martedì 2 agosto 2022)

“Ma cosa ci dice il cervello” va in onda questa sera, 2 agosto, su Canale 5 alle 21.20 e in streaming - live e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.