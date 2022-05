"Ambra ha interrotto il nostro brano per rispondere a un tweet": polemica dopo il concertone

Polemica dopo il concertone del Primo Maggio. Se l'anno scorso era stato Fedez a scuotere piazza San Giovanni, stavolta è in qualche modo ancora il rapper il pomo della discordia. Sul palco, prima di chiudere la diretta televisiva e salutare il pubblico, Ambra ha letto la frecciatina social del cantante - che nella scorsa edizione aveva accusato la Rai di voler censurare il suo discorso - definendo le sue parole "poesia" e salutandolo calorosamente.

Un gesto apprezzatissimo dai 'dissidenti' Rai, schierati dalla parte di Fedez, ma qualcuno non ha gradito. Mace, l'ultimo a esibirsi al concertone - insieme a Venerus, Rkomi, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele - ha ringraziato il pubblico presente in piazza per aver apprezzato e ballato sulle note del suo inedito, ma non l'ha fatta passare liscia alla conduttrice: "Grandissima anche Ambra Angiolini che ha ritenuto opportuno interrompere un nostro brano per rispondere a un tweet". Il dj e producer ha poi continuato, sempre tra le storie Instagram: "Quest'anno ho rifiutato diverse ospitate in tv proprio perché odio le dinamiche televisive e il modo in cui la musica viene trattata su questo medium superato. Detto questo, suonare ieri in piazza è stato indimenticabile. E sono contento che gli unici che abbiano goduto dello show per intero siete stati voi che eravate presenti e ci avete aspettato fino alla fine. Adesso ci vediamo in tour".

Nessuna replica da parte di Ambra, che al contrario sul suo profilo si dice felicissima per come è andato il concerto. Questione di punti di vista.