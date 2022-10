Mafia Connection, stasera in tv l’ultima puntata

Va in onda su Nove il quarto e ultimo appuntamento con le docu-inchieste di "Mafia Connection". L’episodio in onda oggi, 15 ottobre, ha come titolo “Caccia all’ultimo padrino” e racconta la storia di Matteo Messina Denaro, membro di Cosa nostra e pericoloso latitante. A presentare la sua vicenda è il giornalista Nello Trocchia.

Mafia Connection, anticipazioni del 15 ottobre

Va in onda questa sera l’ultima puntata delle docu-inchieste del ciclo “Mafia Connection”. Racconti di pericolosi criminali che ancora oggi presentano irrisolti punti di domanda. Dopo i narcos albanesi, le mafie pugliesi e il clan Moccia, Nello Trocchia introduce la storia di Matteo Messina Denaro in un episodio dal titolo “Caccia all’ultimo padrino”. Ma chi è questo potente criminale? Nato nel 1962 a Castelvetrano (provincia di Trapani) e figlio del capo mandamento della zona, ha ereditato dal padre l’attività mafiosa, ma anche i segreti della latitanza. Partendo da Trapani, Messina Denaro si è fatto spazio nell’intera Sicilia, agendo al fianco a Totò Riina e, quando quest’ultimo è finito in prigione, mettendosi agli ordini di Provenzano.

Con la caduta dei suoi superiori, l’uomo, soprannominato “Diabolik”, è diventato il boss di riferimento della regione: anche se dopo la morte di Salvatore Riina non ci sono state più prove di un'organizzazione piramidale di Cosa nostra, Messina Denaro ha continuato ad agire, responsabile di un elevato numero di omicidi, rapimenti e crimini di varia entità. La sua latitanza ha avuto inizio nell’estate del 1993, quando fu emesso nei suoi confronti un mandato di cattura per associazione mafiosa, omicidio, strage, devastazione, detenzione e porto di materiale esplosivo, furto e altri reati di minore entità. Nonostante le costanti ricerche l' "ultimo padrino" non è stato mai catturato.

Le supposizioni sulla latitanza, favorita ovviamente dall’omertà dei suoi uomini, si sono sprecate. La puntata di “Mafia Connection” si avvale della testimonianza di Francesco Mesi, uno dei massimi favoreggiatori del latitante, e di supposizioni che vedono un Messina Denaro capace di inflitrarsi anche nei palazzi del potere. Questo speciale è diretto da Ram Pace, scritto da Lorenzo Avola e raccontato dal giornalista Nello Trocchia.

Dove vedere Mafia Connection (15 ottobre 2022)

La quarta e ultima puntata stagionale del ciclo “Mafia Connection” va in onda oggi, 15 ottobre, dalle 21:25 su Nove. L’ episodio è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale.