Mafia Connection presenta "I signori della camorra", stasera in tv

Nove propone oggi, 8 ottobre, la terza puntata delle docu-inchieste di Mafia Connection, storie di criminalità organizzate raccontate da Nello Trocchia. L'episodio di questa sera, dal titolo "I signori della camorra", racconta le vicende della potente e antica famiglia Moccia.

Mafia Connection, anticipazioni

Dopo i narcos albanesi e le mafie pugliesi, la terza puntata di Mafia Connection, in onda questa sera su Nove, ha come titolo "I signori della camorra". Si parte dalla feroce guerra di camorra degli anni ’80: franata l'organizzazione criminale di Raffaele Cutolo, a Napoli venne inaugurato il cartello della "Nuova Famiglia". I vecchi clan e nuovi afflitati unirono le forze per spodestare definitivamente Cutolo. Già noto per essere stato il clan più antico di Napoli e provincia, in quell'occasione i Moccia emersero e presero il volo. Una famiglia più volte semi-dimenticata e pop puntualmente ritornata in auge. Ancora una volta, in tempi recenti, la cronaca ha raccontato vicende giudiziarie (svolte tra Napoli e Roma) dove il clan Moccia è stato protagonista di casi inerenti al mercato del petrolio e alla ristorazione. Il documentario in onda questa sera dà voce a Luigi Moccia, intervistato qualche settimana prima della sua condanna, in primo grado, per associazione mafiosa. Vedremo però anche le vittime della criminalità organizzata, come Antimo Giarnieri, morto per un errore, e conosceremo la storia di Patrizia, che ci condurrà nelle Salicelle, un quartiere di Afragola. In onda il 15 ottobre, l'ultimo appuntamento del ciclo sarà incentrato su Matteo Messina Denaro. "I signori della camorra" è un programma scritto da Marco Carta e Carmen Vogani.

Dove vedere Mafia Connection (8 ottobre 2022)

La terza puntata stagionale del ciclo “Mafia Connection” va in onda sabato 8 ottobre, a partire dalle 21:25 su Nove e in live streaming sul sito ufficiale del canale.