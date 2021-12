Chiude il quiz di Magalli, lui precisa: "Era previsto sin dall’inizio"

Il 24 dicembre andrà in onda l’ultima puntata dell’anno del quiz di Rai2 Una parola di troppo. “Fino all’ultima puntata del 24/12 siamo in onda tutti i giorni dal lunedì al giovedì”, aveva scritto Giancarlo Magalli su Facebook parlando del game pomeridiano debuttato a novembre e spesso oggetto di una programmazione ballerina non utile alla fidelizzazione del pubblico (“schizofrenica” l’aveva definita il presentatore).

Nelle scorse ore il sito Dagospia ha rilanciato la chiusura del quiz associandolo al 3 e al 4 per cento di share che l’avrebbe causata. “Troppo poco per prolungarne oltremodo l’agonia” si legge sul portale a cui è arrivata la precisazione di Magalli che, dopo essere balzato all’attenzione per una condanna per diffamazione aggravata ai danni di Adriana Volpe, ha voluto sottolineare come la durata del programma fosse decisa sin dall’inizio. “Il mio quiz si conclude il 24 Dicembre dopo 30 puntate, come è sempre stato previsto sin dall’inizio!” ha fatto sapere il conduttore aggiungendo che, se ci sarà il budget, altre 30 puntate sono previste in primavera.

Il conduttore ha poi aggiunto un commento su I Fatti Vostri, talk condotto adesso dalla coppia Salvo Sottile – Anna Falchi che Dago ha riferito ottenga uno share del nove per cento superiore di due punti rispetto alla gestione Magalli: “Io sono contento che vada bene perché è un programma che ho fatto per tanto tempo” ha affermato per poi chiarire che lo stesso risultato era stato raggiunto da lui quando ne era presentatore.