 Tale e Quale Show: l'imitazione di Blanco e Mahmood è "mostruosa", il video 

Antonino Spadaccino ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show imitando Marco Masini, ma Francesco Paolantoni e Gabrieli Cirilli hanno vinto la sfida della viralità nei panni di Blanco e Mahmood. Spopola in rete la loro interpretazione di Brividi, brano con cui la coppia ha vinto il festival di Sanremo lo scorso inverno. Il motivo? Nonostante l'impegno del reparto trucco e parrucco, la somiglianza con gli originali è piuttosto distante e il risultato della trasformazione è esilarante. "Me li sognerò stanotte", scrive qualcuno su Twitter. "Non riesco a smettere di ridere, una delle robe più surreali mai viste", aggiune un altro utente.

Si divide la giuria del talent di Rai Uno. Clemente Loretta Goggi, che apprezza l'impegno. "Vocalmente sono stati molto bravi. Guardate che hanno dovuto fare contro canti e varie cose. Il pezzo è difficilissimo e Francesco non ha usato l’aggeggio per modificare la voce. Niente autotune e per me potrebbe essere perfetto in questa maniera". Senza pietà Cristiano Malgioglio: "Loro sono stati così disastrosi che li vorrei premiare. Naturalmente se io fossi andato a vederli al concerto sarei andato al botteghino e avrei chiesto i soldi indietro tesoro. Sì avrei chiesto un rimborso. Posso dirvi una bella cosa? Se Mahmood… ahahahah lui è stupendo, un bellissimo ragazzo tu sei un mostro".

