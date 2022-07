Mai più come prima: quando inizia, trama, puntate, cast e anticipazioni

Mai più come prima è una serie nata da un’idea di Maurizio de Giovanni, nome che è ormai garanzia di successo in ambito televisivo (oltre che letterario). Francesco Arca veste i panni di un vicequestore alle prese con un complicato caso criminale e una moglie da riconquistare. Scopriamo ulteriori dettagli su questa attesa serie di Rai 1.

Mai più come prima: quando inizia

Mai più come prima andrà in onda nel corso dei primi mesi del 2023. Ancora da definire i dettagli sulle date.

Puntate

La prima stagione di Mai più come prima è composta da 8 puntate, trasmesse nel corso di circa due mesi.

Trama e anticipazioni

Napoli. Alessandro Scudieri conduce una vita più che soddisfacente: la vita matrimoniale con Paola - giudice presso il tribunale dei minori - va a gonfie vele e il primo figlio è in arrivo; è vicequestore della Mobile di Napoli in procinto di risolvere una questione lavorativa delicata. Fino a quando, un giorno, Alessandro viene coinvolto in una sparatoria, proprio quando si trova in compagnia della moglie. Quando quest'ultima scopre che la causa dell'episodio è da attribuire ad una indagine che il marito stava seguendo di nascosto, l'unione tra i due si sgretola. Scudieri ha adesso due fondamentali obiettivi: riconquistare la moglie e catturare la banda che ha tentato di ucciderlo. Si trasferisce allora nell’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo di notte. L'uomo scopre l’identità dei componenti della banda sta tentando un colpo straordinario, ma forse qualcuno della polizia sta facendo il doppio gioco per favorire i criminali.

Cast, ideatore, regista, produzione

Nato da un’idea di Maurizio de Giovanni, Ma più come prima si avvale di una nutrita squadra di sceneggiatori e della regia di Monica Vullo. Il protagonista Alessandro Scudieri è interpretato da Francesco Arca. Nel resto del cast compaiono: Laura Adriani, Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Mario Di Leva, Chiara Celotto, Amedeo Gullà, Angela Ciaburri, Claudia Tranchese. La serie è una coproduzione Rai Fiction-Palomar, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra.

Dove vedere Mai più come prima

Mai più come prima andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Le 8 puntate della serie saranno poi disponibili in streaming (live e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.