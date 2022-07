Mai Stati Uniti, stasera il film con Vincenzo Salemme e i suoi quattro "fratelli"

Oggi alle 21.35 su Nove va in onda Mai Stati Uniti, commedia firmata dai fratelli Vanzina e interpretata da diversi volti noti del nostro cinema (da Vincenzo Salemme ad Ambra Angiolini). La storia segue cinque “fratelli per caso” che, per ereditare la fortuna paterna, devono portare le ceneri del genitore scomparso in America. Scopriamo qualcosa in più di questo film.

Mai stati uniti: cast e trama

Mai Stati Uniti è una commedia del 2013 diretta da Carlo Vanzina e da lui scritta insieme al fratello Enrico e ad Edoardo Falcone. Memore di passati film similari (Vacanze in America) la pellicola è un classico on the road popolato da diversi personaggi che, strada facendo, impareranno a conoscersi. Ciò accade mettendo in risalto le virtù e (soprattutto) i vizi di ognuno: emergono le varie provenienze di questi parenti per caso e, forse, anche un po’ di complicità. I cinque fratelli hanno il volto di Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, Ambra Angiolini, Anna Foglietta e Giovanni Vernia.

La storia è la seguente: alcune persone che non si conoscono fra loro vengono convocate dal notaio Garbarino. Si presentano dunque Antonio, un cameriere con la mania del poker, Nino, disoccupato e divorziato, Angela, una donna che soffre di ansia, Carmen, una shopper compulsiva, e Michele, guardiano di uno zoo. Ognuno con i propri problemi, ma al contempo molto diversi. I cinque hanno però una cosa in comune: sono tutti figli illegittimi di un uomo che, da poco scomparso, ha lasciato loro una eredità miliardaria; ma ad una condizione: devono portare le ceneri dell’uomo negli Stati Uniti.

Dove vedere Mai Stati Uniti stasera in tv (mercoledì 27 luglio)

Il film Mai Stati Uniti va in onda questa sera, 27 luglio, su Nove alle 21.35 e in live streaming sul sito ufficiale del canale.