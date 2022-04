Giorgio Locatelli conduce Maître Chocolatier – Talenti in sfida: da oggi su Sky Uno

Uno dei giudici più amati di Masterchef Italia, lo chef stellato Giorgio Locatelli torna su Sky Uno con il nuovo cooking show Maître Chocolatier, il talent degli aspiranti pasticceri dedicato al cioccolato. Scopriamo dove vedere il programma e come funziona.

Maître Chocolatier: il programma e i protagonisti

Il maître chocolatier non è un semplice pasticcere: si tratta di un vero e proprio maestro dell’arte che lavora principalmente con il cioccolato; è una sorta di specializzazione in uno degli ingredienti principi della pasticceria. Maître Chocolatier è il talent che vede 10 concorrenti darsi battaglia a colpi di dolci e pasticcini, in una sfida dove l’unico e autentico protagonista è proprio il cioccolato. Il vincitore si aggiudicherà il titolo di Maître Chocolatier per Lindt Italia.

Alla conduzione Giorgio Locatelli, affiancato dai giudici d’eccellenza Nico Tomaselli, maître chocolatier famoso per aver esportato la cultura del cioccolato svizzero nel mondo, Melissa Forti, pasticcera nota per i suoi dolci e per il suo look, e tanti altri ospiti.

Dove vederlo in tv e in streaming

Maître Chocolatier è in onda il lunedì in prima serata a partire da oggi 4 aprile alle ore 21:15 su Sky Uno (canale 108) ed è disponibile in streaming e on demand su NOW.