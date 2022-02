Màkari, seconda stagione: le anticipazioni della prima puntata

Stasera, lunedì 7 febbraio, torna la seconda stagione di Màkari, fiction che vede Claudio Gioè nei panni del giornalista e scrittore Saverio Lamanna, personaggio nato dalla penna di Gaetano Savatteri. Con lui ci saranno ancora Domenico Centamore che interpreta Piccionello e Ester Pantano (Suleima), tutti diretti da Michele Soavi già regista della prima fortunatissima stagione. Cosa succederà nella prima delle tre nuove puntate di Màkari?

Màkari, la trama della seconda stagione

Avevamo lasciato Saverio Lamanna deciso a cullarsi nei sogni di gloria letteraria sotto il sole di Màkari, accanto al fido Piccionello, e in attesa di ricongiungersi all’amata Suleima, volata a Milano per realizzare i propri sogni. Cosa potrebbe andare storto?

Più o meno tutto. Un anno dopo il proposito di Saverio di affermarsi come romanziere è ancora al palo, al punto che il suo editore si sta preparando a dargli il benservito. Non bastasse il fosco quadro professionale, la lontananza da Suleima pesa ogni giorno di più sul loro rapporto.

Una buona notizia ci sarebbe: grazie a un importante progetto carico di speranze e di ideali – La Città del Sole – Suleima torna a Màkari in pianta stabile. Ma Saverio capisce subito che rallegrarsi è prematuro perché la sua ragazza non è più la studentessa che ha incontrato l’estate precedente. È cresciuta, ha una carriera avviata e arriva in Sicilia accompagnata dal fascinoso, carismatico e ricchissimo capo, Teodoro Bettini, di cui Saverio è gelosissimo. Lamanna dovrà lottare non poco per non perderla e soprattutto per non cadere nei suoi soliti maledetti errori. E vivrà questa nuova stagione del suo amore alle prese con tre nuove indagini che risolverà, insieme a Piccionello, col suo personale piglio da detective per caso, magari un po’ strampalato e picaresco, ma straordinariamente acuto e tenace.

Màkari 2, le anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata di Màkari Saverio raggiungerà Suleima ad Agrigento. La ragazza, però, non arriverà da sola ma con il suo affascinante capo Teodoro Bettini e Saverio sarà geloso. Intanto ad Agrigento viene ritrovato il cadavere del professor Demetrio Alù, illustre archeologo ed esperto dei Templi. Saverio Lamanna e Piccionello l’avevano conosciuto pochi giorni prima. Saverio inizierà così ad indagare e scoprirà qual è il movente dell’omicidio. Intanto Suleima torna definitivamente a Makari ma qualcosa turba Saverio.