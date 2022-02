Questa sera, lunedì 14 febbraio, alle 21.25 su Raiuno, un nuovo appuntamento con la seconda stagione di Makari, fiction ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri. Claudio Gioè torna nei panni del giornalista e scrittore Saverio Lamanna, accanto a lui Domenico Centamore in quelli di Piccionello ed Ester Pantano che interpreta Suleima. La regia è di Michele Soavi.

Makari, la trama della seconda stagione

Avevamo lasciato Saverio Lamanna deciso a cullarsi nei sogni di gloria letteraria sotto il sole di Màkari, accanto al fido Piccionello, e in attesa di ricongiungersi all'amata Suleima, volata a Milano per realizzare i propri sogni. Cosa potrebbe andare storto? Più o meno tutto. Un anno dopo, il proposito di Saverio di affermarsi come romanziere è ancora al palo, al punto che il suo editore si sta preparando a dargli il benservito. Non bastasse il fosco quadro professionale, la lontananza da Suleima pesa ogni giorno di più sul loro rapporto. Una buona notizia ci sarebbe: grazie a un importante progetto carico di speranze e di ideali – La Città del Sole – Suleima torna a Màkari in pianta stabile. Ma Saverio capisce subito che rallegrarsi è prematuro perché la sua ragazza non è più la studentessa che ha incontrato l'estate precedente. E' cresciuta, ha una carriera avviata e arriva in Sicilia accompagnata dal fascinoso, carismatico e ricchissimo capo, Teodoro Bettini, di cui Saverio è gelosissimo. Lamanna dovrà lottare non poco per non perderla e soprattutto per non cadere nei suoi soliti maledetti errori. E vivrà questa nuova stagione del suo amore alle prese con tre nuove indagini che risolverà, insieme a Piccionello, col suo personale piglio da detective per caso, magari un po' strampalato e picaresco, ma straordinariamente acuto e tenace.

Makari, le anticipazioni della seconda puntata

Questa sera, alle 21.25 su Raiuno, va in onda la seconda puntata di Makari. Suleima è in Sicilia, ma le cose tra lei e Saverio non sembrano migliorare. La ragazza è sempre più lontana, presa dalla suo nuova vita e dalla comunità che si è raccolta intorno a La città del sole. Saverio, che si rende conto della loro distanza e ha paura di perderla, accetta l'offerta di un vecchio amico, Franco Pitrone, che lo invita a un convegno di Onestà e Giustizia, una importante associazione contro la criminalità organizzata. Saverio ci va con Piccionello e viene travolto da una sorta di canto delle sirene: ritrova il suo vecchio mondo, il giornalismo, che aveva deciso di buttarsi alle spalle ma su cui torna a puntare. Al convegno incontra una donna, Angela, e viene assassinato Simone Triassi, illustre giornalista e scrittore. Saverio dovrà risolvere l'enigma della sua morte e soprattutto dovrà scoprire se lui e Suleima saranno in grado di risolvere la loro crisi.