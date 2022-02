Questa sera, lunedì 21 febbraio, alle 21.25 su Raiuno, la terza puntata di Makari 2, fiction ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri. Claudio Gioè torna nei panni del giornalista e scrittore Saverio Lamanna, accanto a lui Domenico Centamore in quelli di Piccionello ed Ester Pantano che interpreta Suleima. La regia è di Michele Soavi.

Makari, la trama della seconda stagione

Avevamo lasciato Saverio Lamanna deciso a cullarsi nei sogni di gloria letteraria sotto il sole di Makari, accanto al fido Piccionello, e in attesa di ricongiungersi all'amata Suleima, volata a Milano per realizzare i propri sogni. Cosa potrebbe andare storto? Più o meno tutto. Un anno dopo, il proposito di Saverio di affermarsi come romanziere è ancora al palo, al punto che il suo editore si sta preparando a dargli il benservito. Non bastasse il fosco quadro professionale, la lontananza da Suleima pesa ogni giorno di più sul loro rapporto. Una buona notizia ci sarebbe: grazie a un importante progetto carico di speranze e di ideali – La Città del Sole – Suleima torna a Makari in pianta stabile. Ma Saverio capisce subito che rallegrarsi è prematuro perché la sua ragazza non è più la studentessa che ha incontrato l'estate precedente. E' cresciuta, ha una carriera avviata e arriva in Sicilia accompagnata dal fascinoso, carismatico e ricchissimo capo, Teodoro Bettini, di cui Saverio è gelosissimo. Lamanna dovrà lottare non poco per non perderla e soprattutto per non cadere nei suoi soliti maledetti errori. E vivrà questa nuova stagione del suo amore alle prese con tre nuove indagini che risolverà, insieme a Piccionello, col suo personale piglio da detective per caso, magari un po' strampalato e picaresco, ma straordinariamente acuto e tenace.

Makari, le anticipazioni della terza puntata

Stasera, in prima serata Raiuno, va in onda la terza puntata di Makari 2. Teodoro Bettini, scomparso dalla città del sole, viene trovato senza vita alle pendici di un'altura da cui sembrerebbe essere precipitato. Saverio accorre per consolare Suleima, sotto choc per quanto accaduto. La polizia vuole archiviare il caso come un incidente escursionistico, ma Lamanna è convinto che si tratti di omicidio e inizia ad indagare nonostante sia l'unico a pensarla così e mettendosi contro anche gli stessi ragazzi della città del sole.