Màkari: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

Saverio Lamanna ha deciso di mettere da parte l'attività da romanziere di gialli, ma nonostante le intenzioni di tenersi lontano dalla risoluzione di misteriosi delitti, la passione finisce con il superare i propositi, e insieme a Suleima e Piccionello si imbatte in quattro nuovi casi: la lotta fra due sue ex fidanzate di gioventù; un mistero che prende vita dalla tragica storia di Gibellina; la morte di un ex di Marilù, ucciso nel corso di un festival letterario; un sospetto incidente avvenuto in un centro termale. Nel corso dei quattro nuovi appuntamenti vengono introdotti due nuovi personaggi: gli amici/nemici Michela e Giulio. Oltre ad avere qualche segreto, i due minacciano l'armonia del rapporto tra Saverio e Suleima. Nel frattempo anche per Peppe Piccionello si prospettano importanti novità.