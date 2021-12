Di cosa parla 'Maleficent – Signora del Male', film stasera in tv su Raiuno

Stasera, domenica 26 dicembre, alle 21.25 su Raiuno, va in onda in prima visione tv Maleficent - Signora del male, il sequel della Disney firmato Joachim Rønning, con Angelina Jolie nei panni della protagonista. Michelle Pfeiffer, Ed Skrein e Chiwetel Ejiofor si uniscono al cast come nuovi personaggi. Un film fantasy, tra azione e sentimento, ambientato in un regno fiabesco.

La trama

In questo nuovo capitolo, Malefica e Aurora affrontano la complessità dei legami familiari quando le loro strade vengono separate da un matrimonio imminente, alleanze inaspettate e dall'ingresso di nuove forze oscure. Il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, nato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall'amore, è cresciuto ed è forte. Ma c'è ancora dell'astio tra gli uomini e le creature magiche. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia.