Tale e Quale show, Malgioglio e lo scambio di messaggi con Anastacia per l'imitazione di Francesca Alotta

Cristiano Malgioglio e la cantante statunitense Anastacia si sono scambiati dei messaggi per commentare l'ultima puntata di Tale e Quale Show. Il pubblico in studio non ci voleva credere, ma il giurato ha mostrato ai colleghi il suo smartphone e fatto leggere a Giorgio Panariello la chat con la cantante.

Tale e Quale, l'imitazione di Francesca Alotta e i messaggi tra Malgioglio e Anastacia

Anastacia è stata imitata nel programma da Francesca Alotta, che ha cantato Left Outside Alone: una canzone difficile, per una voce e uno stile altrettanto difficili da imitare. Al termine dell'esibizione, dopo i commenti della giuria, Malgioglio si è complimentato con Alotta e le ha fatto sapere di aver parlato proprio con Anastacia.

"Lei è un vulcano, ha molta intensità nella voce e molta tecnica. Per questo, a mio avviso, è considerata una delle più grandi cantanti del mondo. Tra l'altro, le ho scritto: 'Sai, ti imiteranno'", ha raccontato Malgioglio. Il pubblico a quel punto ha rumoreggiato incredulo, ma il cantante a quanto pare sapeva il fatto suo perché si è alzato per mostrare il proprio telefonino a riprova della veridicità di quanto affermato. Giorgio Panariello ha letto in inglese i messaggi, confermando. Anastacia ha voluto sapere il nome dello show e ha chiesto a Malgioglio di farle avere poi un video dell'esibizione di Francesca Alotta. "È molto emozionata. Ti avrebbe voluto vedere ma sta incidendo il nuovo disco, quindi non ha potuto. Però mi ha chiesto di inviarle il video. Speriamo che la prossima settimana di avere un regalo da Anatascia", ha concluso Malgioglio.

La stessa Anastacia ha condiviso su Instagram una storia pubblicata da Malgiogio, che la aveva taggato. In un video successivo, Malgioglio ha ribadito la sua promessa: le manderà l'imitazione di Francesca Alotta.

Tale e Quale Show, le imitazioni e la classifica dell'ultima puntata

L'ultima puntata di Tale e Quale Show è stata vinta ancora una volta dai Gemelli di Guidonia, nei panni dei New Trolls con Quella carezza della sera. Secondo posto per Dennis Fantina con l'imitazione di Brian Johnson degli AC/DC in Back in Black e terzo per Pierpaolo Preselli che ha imitato Irama, ex aequo con Stefania Orlando che ha imitato Blondie.

Ecco la classifica finale: