Cristiano Malgioglio senza filtri all'Eurovision: il commento alla cantante curvy

Cristiano Malgioglio è il commentatore d'eccezione insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico dell'Eurovision Song Contest. Sempre esuberante e vestito in modo eccentrico sta ricoprendo il suo ruolo egregiamente, anche se va detto non ha filtri, come dimostrano alcuni video diventati virali sui social. In uno in particolare si può sentire la sua opinione sulla cantante albanese Ronela Hajati. Ronela è stata la prima ad esibirsi dando così il via alle danze con la sua "Sekret". Un onore e un onore non indifferente e per l'occasione la cantante ha scelto di indossare un body rosa cipria con strass e cristalli. Ad accompagnarla sul palco quattro ballerini a torso nudo.

Il commento di Malgioglio

"Beh per prima cosa io denuncerei lo stilista", queste le parole che si possono sentire chiaramente nei video e che hanno ascoltato i telespettatori della manifestazione canora. Un commento che probabilmente non aveva nulla a che fare con le curve in mostra della cantante, ma che se riferiva probabilmente alla sola scelta stilistica. La cantante albanese poco prima al TG1 aveva dichiarato di essere stata spesso vittima di body shaming in passato, ma adesso sul palco dell'Eurovision non potrebbe essere più fiera di sé: "Due anni fa guardavo questo show in tv, adesso ci sono e voglio fare le cose per bene", ha dichiarato al Tg1.

When the taxi's arriving in 5, and you still need to dry your hair. #Albania?? #Eurovision pic.twitter.com/z2liS8dbe8 May 10, 2022