Tale e Quale, la gaffe di Malgioglio davanti a 'Orietta Berti' e Carlo Conti interviene

L'imitazione di Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti fatta da I gemelli di Guidonia a Tale e Quale Show ha convinto sia chi era in studio sia chi ha votato da casa, tanto da meritarsi il primo posto nella classifica finale della prima puntata. Talmente somiglianti che per un momento anche Cristiano Malgioglio è sembrato andare in confusione.

Prendendo la parola per commentare al termine dell’esibizione, il giudice di questa edizione ha iniziato a parlare rivolgendosi alla finta Orietta Berti come se di fronte avesse invece l'originale: "Volevo chiedere a Orietta, per caso… Naturalmente lo sai, ci conosciamo da tantissimo tempo e con te ho provato un grandissimo…". A qual punto è stato immediato l'intervento di Carlo Conti, che si è avvicinato a Malgioglio: "Cristiano, non è l’Orietta originale. È un’imitazione". A quel punto Malgioglio è scoppiato a ridere, tra gli applausi divertiti del pubblico per il piccolo fuori programma.

Tale e Quale Show, le esibizioni della seconda puntata

Le assegnazioni ai concorrenti per la seconda puntata di Tale e Quale Show, in onda il prossimo venerdì 24 settembre sempre su Rai Uno: