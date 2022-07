"Mamma o papà?": trama e cast del film stasera in tv con Albanese e Cortellesi

In onda questa sera, 19 luglio, su Canale 5 “Mamma o papà?” è una commedia che vede una coppia in procinto di separarsi dopo 15 anni di matrimonio. I due non hanno però fatto i conti con un imprevisto lavorativo, sottovalutando inoltre gli inconvenienti generati dai tre figli. Scopriamo qualcosa in più su questa pellicola.

Mamma o papà?: cast e trama

“Mamma o papà?” è una commedia che anticipa di qualche mese “Come un gatto in tangenziale” e vede al timone lo stesso vincente team: Riccardo Milani alla regia e la coppia formata da Antonio Albanese e Paola Cortellesi come protagonisti. Il film è un remake della commedia francese "Papa ou maman?", ma sono ovvie anche le analogie con il più famoso “La guerra dei Roses”. La volontà è quella di realizzare una commedia familiare scatenata e cinica, che vede coinvolti anche i tre figli della coppia in procinto di divorziare, ognuno dei quali caratterizzato con vezzi appartenenti alle nuove generazioni. Oltre ad Albanese e la Cortellesi il cast comprende anche Matilde Gioli, Claudio Gioè, Luca Angeletti, Anna Bonaiuto, Stefania Rocca, Roberto De Francesco e i giovani Luca Marino, Marianna Cogo e Alvise Marascalchi.

Il ginecologo Nicola e l’ingegnere edile Valeria decidono di separarsi dopo 15 anni di matrimonio. Lui nel frattempo frequenta la sua assistente Melania; di lei è innamorato (segretamente) il suo collega Furio. Il divorzio è consensuale ma resta da comunicare la notizia ai tre figli: Matteo, il più grande, Viola e Giulio. Dopo tentennamenti e impedimenti si decidono, ma è proprio in quel momento che ricevono entrambi delle proposte in ambito lavorativo: sia Nicola che Valeria devono assentarsi per circa sette mesi per degli impegni all’estero. Una decisione partita da buone intenzioni e pacatezza e indirizzata all’affidamento condiviso si trasforma in una gara paradossale: entrambi i genitori fanno di tutto per disfarsi dei figli.

Dove vedere: Mamma o papà? stasera in tv (martedì 19 luglio 2022)

“Mamma o papà?” va in onda stasera, 19 luglio, su Canale 5 alle 21.20 e in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.