"Sei una put***", l'insulto sessista di Teo Mammucari a Belen Rodriguez

Ammissione di colpa. Questa ci era sfuggita. Ci ha pensato il critico letterario Gian Paolo Serino a cogliere e rilanciare su Dagospia l'insulto sessista uscito dalla bocca di Teo Mammucari mercoledì sera a Le Iene, durante la puntata d'esordio di Belen Rodriguez come conduttrice del programma di Italia 1.

La showgirl argentina è stata protagonista del gioco 'Passaparolaccia', ovvero un quiz su persone che hanno avuto a che fare con lei per un motivo o per un altro. Mammucari mostrava solo a lei le foto e in base alle risposte il pubblico doveva indovinare di chi stava parlando. Tra i protagonisti molti dei suoi ex, da Fabrizio Corona ad Andrea Iannone, ma anche Marco Borriello, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. "C'è stato qualcosa con questa persona?" ha chiesto più di una volta il conduttore, provocando la replica di Belen: "Però ragazzi così sembro una...". "Non sembri, sei una put***" ha risposto tra le risate Mammucari, incalzando: "Stiamo parlando di te". Una 'battuta' che si è dispersa tra gli sghignazzi dei due, anche della stessa Belen Rodriguez. Forse la showgirl, emozionata e tesa, non ha sentito l'insulto? Oppure ha lasciato correre perché una 'battuta goliardica' ci sta? Il problema è che frasi del genere, intrise di pregiudizi e tabù, sono ancora all'ordine del giorno. Anche in tv.

Sono passati due giorni dall'agghiacciante scivolone - se così vogliamo bonariamente chiamarlo - e nessuno in casa Mediaset è tornato sull'argomento, tantomeno Mammucari né Belen. Il tam tam però è appena iniziato.