Che tempo che fa: i Måneskin ospiti di questa sera

Oggi, 16 ottobre, va in onda su Rai 3 la seconda puntata stagionale di "Che tempo che fa". Fabio Fazio ospita nel suo studio i Måneskin, la band italiana che ha raggiunto tanti record. Per le altre interviste della serata troviamo Carlo Calenda, Paolo Bonolis, Massimo Bottura e tanti altri.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 16 ottobre

Dopo il debutto della scorsa settimana, “Che tempo fa” torna oggi, 16 ottobre, su Rai 3. La puntata d’esordio della ventesima edizione del programma con Fabio Fazio ha visto tra gli ospiti Marco Mengoni, tra i cantanti italiani più amati della sua generazione. Ospiti del secondo appuntamento, e fiori all’occhiello della serata, sono i Måneskin. Band che continua a macinare record su record e baciata da un successo su scala mondiale, il 7 ottobre i Måneskin hanno pubblicato il nuovo singolo dal titolo "The Loneliest", immediatamente certificata come new entry nelle classifiche d’ascolto di 28 nazioni. In attesa di ripartire con il loro tour (26 ottobre, da Città del Messico) Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono questa sera nello studio dello show di Rai 3.

Fabio Fazio ospita questa sera anche Carlo Calenda, il Segretario di Azione Italia Viva, che parla degli sviluppi della situazione politica attuale, con inevitabili accenni all’imminente formazione del nuovo governo. Il padrone di casa intervista poi Paolo Bonolis, che ripercorre le tappe più importanti della sua carriera e il grande chef Massimo Bottura, fautore della lotta contro gli sprechi alimentari. Spazio anche per l’attualità, con Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera, il virologo Roberto Burioni, Massimo Giannini, direttore de La Stampa, il direttore degli Approfondimenti Rai Antonio Di Bella e le giornaliste Rai Lucia Goracci ed Emma Farnè dall’Ucraina. Puntuale l’intervento comico-satirico di Luciana Littizzetto e l’’ultima parte del programma, dedicata al “tavolo”.

Qui ritroviamo Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Mara Maionchi, Memo Remigi, Francesco Paolantoni. Più la coppia formata da Simona Ventura e Paola Perego, impegnate su Rai2 con il mattutino Citofonare Rai2, e Sofia Raffaeli, giovane campionessa della ginnastica ritmica, vincitrice di 5 ori e 1 bronzo agli ultimi Mondiali di ritmica in Bulgaria.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 16 ottobre 2022)

Le seconda puntata stagionale di Che tempo che fa va in onda domenica 16 ottobre su Rai 3 a partire dalle 20. Il programma è inoltre visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma Raiplay.