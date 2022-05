Domenica In, salta l'ospitata di Manuel Bortuzzo: il motivo

La storia di Manuel Bortuzzo è raccontata nel film Rinascere in onda stasera su Rai 1. In tale previsione, stando a quando riportato dal sito Davide Maggio, il ragazzo e il padre Franco avrebbero dovuto essere ospiti di Domenica In nella puntata di oggi, domenica 8 maggio, ma loro presenza in studio non è più prevista.

Stando alla ricostruzione del sito, Mara Venier avrebbe considerato l'ospitata ormai "bruciata" per via della partecipazione dell'ex gieffino a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale5, nella puntata andata in onda ieri sabato 7 maggio, durante la quale il ragazzo ha parlato della fine della sua relazione con Lulù Selassié, con lui nella casa del Gf Vip.

L'intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo

Ospite del talk di Canale 5, Manuel Bortuzzo ha parlato delle ultime vicende della sua vita privata, senza fare alcun accenno al film per la Rai che racconta la sua storia personale.

"È una storia che è finita perché l'ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per potere amare una persona", ha detto il ragazzo parlando delle cause della rottura con la principessa che nei giorni scorsi sono state al centro delle cronache mediatiche per la presunta ingerenza della sua famiglia nel rappporto con la ex fidanzata. Bortuzzo ha spiegato che suo padre o altre persone non hanno pesato in alcun modo nella decisione, ma di essersi accorto da solo di non vedere in Lulù la donna per lui: "È colpa mia, non di mio padre, né della mia famiglia. Se è successo è perché in questo mese e mezzo ci sono state delle cose di coppia, che mi hanno portato a pensare che non fosse la ragazza per me".

"Alla base deve esserci lo stare bene insieme, dei punti d'incontro, è quello che è mancato tra noi. Ho avuto difficoltà a farle capire che non era un'idea degli altri. Le ho spiegato chiaro e tondo i nostri problemi, ma era come parlare a un muro. Non voleva ascoltare, comprendere, capire. Ciò mi ha portato a prendere quella decisione" ha aggiunto ancora, smentendo la notizia di averla lasciata con un comunicato stampa.

Manuel ha fatto capire ancora di essere stato deluso dalla ragazza: "Io non dirò mai che non sono stato innamorato. Non ero felice prima di lasciarla, proprio perché stavo assimilando una grande delusione che mi ero preso. Ho conosciuto una persona dentro la casa e poi fuori, il giorno dopo, era un'altra", ha spiegato Manuel difendendo poi il padre, al contrario di quanto è stato detto, avrebbe fatto di tutto per preservare la loro storia d'amore appena nata.