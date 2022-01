La storia di Manuel Bortuzzo è diventata un film per Rai 1

La drammatica storia personale di Manuel Bortuzzo sarà raccontata in un film tv coprodotto da Rai Fiction e Moviheart per la regia di Umberto Marino. Il film si intitola Rinascere come il titolo del libro scritto dall’atleta oggi concorrente del GF Vip che la notte del 2 febbraio 2019, a Roma, venne colpito durante una sparatoria. Da allora il 22enne è costretto su una sedie a rotelle.

Il film sulla storia di Manuel Bortuzzo

Le riprese del film sono terminate qualche settimana fa. Gli interpreti, riporta Ansa, sono Alessio Boni nella parte di Franco Bortuzzo, il papà del nuotatore, e Giancarlo Commare in quella del protagonista. Il fratello di Manuel, Kevin, farà la sua controfigura mentre nuota.

"È stato facile dire che ero io il ragazzo sbagliato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Ma non ero io nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, io stavo facendo la mia vita come ogni altro ragazzo. Erano loro che hanno sbagliato vita e io non c'entravo niente", ha raccontato Manuel parlando dell’evento che ha cambiato per sempre la vita sua e quella dei suoi famigliari. Il giovane atleta comunque non si è mai arreso, puntando al solo obiettivo di vivere la nuova condizione nel miglior modo possibile.