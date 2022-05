Manuel Bortuzzo, la storia vera che ha ispirato il film Rinascere, stasera in tv

Stasera, 8 maggio, Rai 1 propone Rinascere, il film televisivo dedicato a Manuel Bortuzzo, un nuotatore colmo di ambizioni e voglia di vivere. Nel 2019 la sua vita cambia radicalmente: il ragazzo è vittima di uno scambio di persona e viene sparato alla schiena. Vuol dire ripartire da una sedia a rotelle, alla ricerca di una rinascita. Scopriamo qualcosa in più su Manuel, dalla giovinezza alla partecipazione al reality Grande Fratello Vip.

La storia di Manuel Bortuzzo, dalla drammatica sparatoria alla rinascita

Manuel Bortuzzo è nato a Trieste il 3 maggio 1999. Da ragazzino non ama molto studiare, ma presto di avere un dono: la predisposizione al nuoto. Si forma quindi nella piscina del centro sportivo di Castelporziano, allenato dall'ex nuotatore Christian Galenda. Come tutti gli atleti Manuel vive per il sogno olimpico. Una meta che sembra lontana eppure possibile, tanto che il ragazzo parte per Ostia con la volontà di percorrere la strada che può portarlo alle gare più importanti del suo sport. La vita di Bortuzzo è simile a quella di tanti ragazzi di talento, fatta di piccole e grandi emozioni di vita quotidiana. Tutto però cambia la notte fra il 2 e il 3 febbraio del 2019, dove trascorre la serata in un pub di Roma, in compagnia della fidanzata Martina Rossi. Usciti dal locale per comprare le sigarette, il ragazzo rimane vittima di uno scambio di persona e viene sparato alla schiena. Il colpo gli perfora l'aorta addominale La corsa verso l’Ospedale San Camillo è disperato, le operazioni sono lunghe, ma i dottori dicono che non rischia la vita e

pronunciano la diagnosi: una lesione midollare. Manuel Bortuzzo deve ripartire, da un giorno all’altro, da una sedia a rotelle. Nel luglio 2020 la Corte di Appello di Roma condanna i due autori del raid, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, a 14 anni e 8 mesi di carcere.

32 giorni dopo quella drammatica notte, Manuel torna in piscina a nuotare e gira un video che diventa virale. La sua diventa in breve tempo una storia esemplare, un esempio di forza di volontà testimoniato nel libro autobiografico “Rinascere. L'anno in cui ho ricominciato a vincere”. Successivamente appare in Ultima gara, un film tv di Canale 5 con Raoul Bova, ma soprattutto trascorre del tempo con papà Franco e mamma Rossella, riprende a frequentare le amicizie di sempre, le sue passioni; la storia con Martina finisce e intraprende una relazione con Federica Pizzi, figlia del suo dentista, terminata però dopo non molto tempo. Nel 2021 viene annunciata la partecipazione di Manuel Bortuzzo come concorrente della sesta edizione del Grande Fratello VIP.

Durante la diretta serale di lunedì 24 gennaio 2022 il ragazzo annuncia il suo ritiro dalla gara, già anticipato da qualche settimana. C'è chi parla di problemi fisici e chi fa notare che da atleta ha bisogno di allenamenti e regimi alimentari specifici. Manuel si ritira dalla competizione con serenità, ma soprattutto lascia nella casa la principessa etiope Lucrezia (detta Lulù) Selassié, con la quale nel frattempo ha intrapreso una relazione. I due si giurano amore e, terminato il programma, tentano di frequentarsi anche al di fuori del contesto televisivo. La storia d’amore naufraga in tempi brevi.

Domenica 8 maggio alle 21.25 su Rai 1 va in onda, in prima visione televisiva, il film Rinascere, tratto dall’omonima autobiografia di

Manuel Bortuzzo. Diretta da Umberto Marino, è una docufiction interpretata da Giancarlo Commare (nel ruolo del protagonista) e Alessio Boni (nei panni di papà Franco).