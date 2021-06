Temptation Island i problemi di coppia di Manuela e Stefano, lui: "Mi prenderò una cameriera"

La nuova edizione di temptation Island sarà bella movimentata, tutte le coppie hanno conquistato il pubblico nel bene o nel male, non fa eccezione quella di Manuela e Stefano. I due partecipano al reality perché circa un anno e mezzo fa Manuela ha trovato un secondo telefono del fidanzato con il quale parlava con le sue amanti. Nella galleria la fidanzata ha trovato foto di sederi e seni scoperti e come lei stessa racconta "ho chiamato i fidanzati delle ragezze per chiedergli 'come mai le te**e e il c**o della tua ragazza sono sul telefono del mio?'". La storia è già molto in crisi e per il momento non c'è speranza che la situazione migliori.

Temptation Insland: i problemi tra Manuela e Stefano

Nonostante abbia scoperto il tradimento Manuela ha perdonato Stefano, ma quest'ultimo ha fatto ben poco per farsi perdonare davvero ed è questo che la fidanzata gli recrimina maggiormente. La coppia prima conviveva mentre adesso si vede poco e ogni tanto Stefano rimane a dormire a casa di Manuela.

La ragazza da poco arrivata al villaggio delle fidanzate si è sfogata in un confessionale in cui ha elencato tutti i difetti e le mancanze del fidanzato. La lista è così lunga che lo stesso Stefano ha commentato dicendo: "Ma che ci sta a fare con me allora?", risposta non pervenuta...

"A 30 anni non sa fare nulla. Non fa mai la spesa, non lava i piatti, sta sempre al cellulare, neanche sparecchia. Non ha idea di come si pulisce, una volta mi ha chiamata per sapere quali detersivi comprare per spolverare. È un animale, a tavola solo io e lui, rutta come se non ci fossi. Lui mi prende in giro perché curo la mia casa, ma prendersi cura della casa e della famiglia è un gesto d'amore. Non mi fa soprese, regali. L'intimità al momento è un disastro, ha dei brutti modi durante i nostri momenti, non è affettuoso... io mi tiro indietro e mi sento trattata come un oggetto. Lui si ritiene più sveglio perché ha avuto donne più grandi, ma non è così. Io spero che capisca il mio valore e comprenda i suoi limiti".

La ragazza ha poi aggiunto: "Lui vuole avere dei figli da me, lo ha sempre detto. Ma io non voglio mi ritorverei a lavorare, sistemare la casa e crescere nostro figlio da sola. No, non la voglio fare una vita così".

Stefano ha provato a rispondere, ma non si è difeso più di tanto: "Pensavo che fosse uba bambina e me l'ha confermto.

Non ho pteblemi a dirlo, le chiedevo di dividere la spesa perchè non ero messo bene economicamente. Io sono sicuro di me e cammino sempre a testa alta e commentando la parte delle pulizie a casa: "Lei è brava solo a fare quello, è vero non so pulire, prenderò una cameriera".