Il trailer di "The Many Saints of Newark", il film prequel dei Sopranos in uscita a ottobre

Dopo mesi di annunci, ritardi e nuovi annunci, è uscito finalmente il trailer di The Many Saints of Newark, il film prequel della mitica serie tv I Soprano. A pubblicare le prime immagini del film è HBO Max, la piattaforma di streaming della Warner Bros che in Italia non è ancora arrivata: ma si può fare un'ipotesi su quando e dove The Many Saints of Newark uscirà nel nostro Paese (che poi è il Paese di origine dei Soprano...).

Il trailer ufficiale di The Many Saints of Newark

Prima di tutto, ecco il trailer pubblicato nelle scorse ore da HBO Max. È in inglese e senza sottotitoli, ma l'accento italiano aiuta nella comprensione...

Every legend must start somewhere.



The Many Saints of Newark, a prequel to The Sopranos, will be in theaters and streaming exclusively on HBO Max October 1. pic.twitter.com/qn48MhI6r6 — HBO Max (@hbomax) June 29, 2021

"Every legend must start somewhere" è la frase che accompagna il video, a indicare che "ogni leggenda deve iniziare da qualche parte". E dove se non nel New Jersey che The Sopranos hanno reso una meta turistica imperdibile per milioni di fan?

Cosa si capisce dal trailer del prequel di The Sopranos

A quattordici anni dalla fine della serie, che aveva lasciato gli spettatori con l'amaro in bocca (e non per gli anelli di cipolla mangiati da Tony), e a otto anni dalla morte (avvenuta a Roma) dell'indimenticabile James Gandolfini, le immagini del trailer di The Many Saints of Newark ci riportano ancora più indietro nel tempo, precisamente alla giovinezza di Tony.

Il film si concentra infatti sull'inizio della carriera criminale del protagonista e sul suo rapporto con Dickie Molisanti, il padre di Christopher (nella serie originale interpretato da Michael Imperioli).

Che Tony fosse destinato a diventare un leader lo aveva capito anche la sua insegnante del liceo, nonostante lo scetticismo di mamma Livia (giustificato dai voti del ragazzo che "è intelligente ma non si applica").

E poi appunto ecco Dickie a fare da "mentore" a Tony (come poi lui farà per Christopher Molisanti) e a instradarlo sulla via del crimine: il rito di iniziazione in questo senso è il furto di un paio di altoparlanti. Il giovane Antonio prova a dire che vuole andare al college e non vuole rubare, ma Dickie lo convince dicendogli: "Tu prendi queste casse e nello stesso momento dici a te stesso che è l'ultima volta che ruberai qualcosa: è semplice". E sappiamo bene quanto Tony farà suo questa argomentazione...

La chicca del trailer, infine, è un breve accenno di "Woke Up This Morning", la mitica sigla dei Sopranos, suonata dagli Alabama 3.

Il cast di The Many Saints of Newark

Come già anticipato da mesi, il giovane Tony sarà interpretato da Michael Gandolfini, figlio del compianto James. Alessandro Nivola è invece Dickie Molisanti, mentre la parte di mamma Livia è stata affidata a Vera Farmiga, che raccoglie così l'eredità della defunta Nancy Marchand.

Il resto del cast include diversi nomi italo americani (ma non solo): Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, Michela De Rossi, John Magaro e il grande Ray Liotta.

Quando esce il film prequel dei Soprano? E in Italia?

Con l'uscita del trailer, HBO Max ha anche annunciato la data di uscita ufficiale del film prequel dei Soprano. The Many Saints of Newark uscirà il 1° ottobre nei cinema USA e su HBO Max in streaming.

Per quanto riguarda l'Italia al momento non ci sono notizie ufficiali, ma dati i rapporti tra HBO e Sky è probabile che il film uscirà in tv su Sky, magari anche in contemporanea con gli USA, come recentemente avvenuto per un'altra "operazione nostalgia" di HBO, vale a dire l'emozionante reunion di Friends.