Mara Maionchi ricoverata per coronavirus, Fedez fa il tifo per lei: il messaggio social

Mara Maionchi è ricoverata in un ospedale milanese per coronavirus. Da quando è stata ufficializzata la notizia, per la produttrice discografica, popolare volto televisivo grazie alla sua partecipazione nei talent come ‘X Factor’ e ‘Italia’s got talent’, tantissimi sono i messaggi di auguri per una pronta guarigione inviati dai fan, ai quali si sono aggiunti quelli di Fedez che con lei ha condiviso l’esperienza nel programma musicale di Sky.

“Forza Mara!” è l’incitazione scritta dal rapper a corredo di una foto di qualche tempo fa che, pubblicata tra le sue foto Instagram, lo vede in una vecchia foto insieme all’amica e al figlio Leone.

Mara Maionchi ricoverata per coronavirus: gli aggiornamenti

La notizia della positività al coronavirus di Mara Maionchi è stata diffusa venerdì 23 ottobre 2020. La discografica è stata ricoverata a scopo precauzionale in un ospedale di Milano e le sue condizioni sono buone, come ha fatto sapere il suo staff pubblicando una foto sulla sua pagina Instagram. “La Mara ricoverata: una diapositiva! Grazie per gli splendidi messaggi, la Mara è serena e in ottime mani!”, si legge nella didascalia a corredo dello scatto.

La produttrice - storico giudice di X Factor - fa parte della giuria di Italia's Got Talent insieme a Frank Matano, Joe Bastianich e a Federica Pellegrini, anche quest'ultima risultata positiva qualche giorno fa. Dal programma si spiega che le registrazioni di Italia's Got Talent sono terminate domenica 11 ottobre 2020 e fino all'ultimo giorno di lavoro tutti sono stati tamponati e risultati negativi, compresi i tecnici e lo staff della produzione.

