Domenica In, Mara Venier zittisce Alessandra Tripoli: attimi di tensione in studio

Ospite di Domenica In, per una lunga intervista, è stato Enrico Montesano. L'attore è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle e, proprio alla fine dello spazio che Mara Venier gli ha dedicato, si è parlato della sua performance di ieri sera con tanto d'ingresso della ballerina professionista Alessandra Tripoli. Selvaggia Lucarelli ha voluto dargli un consiglio, ovvero di non interpretare sempre se stesso nelle sue esibizioni perché finirebbe per annoiare il pubblico. A tal proposito Tripoli, durante Ballando, aveva detto che appoggiava il discorso di Lucarelli e questo durante Domenica In è stato duramente condannato da Mara Venier. Tripoli quindi ha provato a parlare per spiegare la sua posizione, ma è stata bruscamente interrotta da Mara Venier.

Venier interrompe Tripoli: "Conduco io questo programma"

Enrico Montesano ha commentato brevemente quanto è stato detto ieri sera: "Io faccio Ballando perché mi diverto, mi piace ballare, non devo dimostrare niente. A noi ci stanno bene il gioco e le votazioni". "Però se l'arte e il teatro sono noiosi siamo messi male" ha detto la Tripoli a questo punto Mara interviene e la interrompe: "Eh ma tu hai dato ragione a loro bella mia, hai detto ha ragione lei (Selvaggia Lucarelli, ndr). "Finalmente io ora ho la possibilità di spiegarmi perché non mi hanno fatto parlare..." di nuovo Venier la interrompe e dopo un attimo di silenzio, come a voler ristabilire l'ordine la guarda negli occhi e le dice: "Sì, ma fammi parlare perché io conduco questo programma". "Quello che è arrivato a casa è tu hai detto che aveva ragione" Selvaggia Lucarelli.

Tripoli poi ha potuto dire la sua dopo che Venier aveva finito di parlare e ha avuto la possibilità di chiarire che sì, Lucarelli aveva ragione nel senso che tutti devono mettersi alla prova, ma che Montesano adesso ha portato il teatro e il cinema in tv.