La frecciata di Mara Venier a Barbara d'Urso: "Domenica avremo un'esclusiva, anche se non mi piace questa parola" (e ride)

Due a zero per Mara Venier. Canale 5 quest'anno corre ai ripari e sposta 'Domenica Live' un paio d'ore avanti, alle 17, evitando così la concorrenza diretta con 'Domenica In', stravinta sempre dalla conduttrice di Rai1, che si è conquistata ormai di diritto il titolo di regina della domenica.

Una concorrenza riuscita a sfaldare un'amicizia di anni? Niente affatto. Archiviate ormai vecchie tensioni, tra le due c'è grande stima e zia Mara ogni tanto ama scherzarci su, come ha fatto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di 'Domenica In': "Avremo un'esclusiva - ha detto, ridendo nemmeno troppo sotto i baffi - anche se non mi piace molto la parola esclusiva. Avremo un messaggio del premier Conte solo per noi. Vuole dire due parole sulla ripartenza, alla vigilia della riapertura delle scuole. E' un messaggio che il premier Conte vuole regalare a Domenica In e a me". Rettifica. Tre a zero per Mara Venier.

Mara Venier: "Maria De Filippi ospite a Domenica In"

Tra le novità annunciate anche l'ospitata - sudatissima - di Maria De Filippi, che un anno fa la Rai bloccò. Ora, finalmente, il via libera: "Ci sarà molto presto, nelle prossime puntate". E il direttore di Rai1 Stefano Coletta conferma: "La De Filippi potrà essere ospite senza problemi, per decisione mia e dell'amministratore delegato Salini".