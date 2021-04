Mara Venier in lacrime per la morte della collaboratrice Carmela, malata di Covid

In apertura di Domenica In, Mara Venier ha voluto ricordare Carmela, una collaboratrice del programma, recentemente scomparsa dopo essersi ammalata di Covid-19. "Oggi lo studio è infinitamente triste, siamo tutti molto tristi perché era una nostra collega, un'amica e una persona a cui volevamo tanto bene. Aveva poco più di 50 anni. Abbiamo sperato fino alla fine che lei ce la potesse fare e invece non ce l'ha fatta", ha detto la padrona di casa. "Carmela non è stata solo la 'gobbista di Mara Venier', come in questi giorni si è detto. Era molto di più", ha aggiunto la conduttrice, che a un certo punto ha dovuto interrompersi per le lacrime, mentre la regia staccava e inquadrava le persone in studio.

Mara Venier e il ricordo della collaboratrice Carmela, morta dopo essersi ammalata di Covid-19

Carmela "è la persona che è sempre stata davanti a me in tutti questi anni, in tutte le mie trasmissioni, era il mio punto di riferimento. Capiva al volo di cosa avessi bisogno. Era la più brava, ma non solo. Era anche una persona meravigliosa, disponibile, buona, gentile con tutti e mi voleva tanto bene", ha ricordato.

Anche il marito di Carmela, Fabrizio, è malato di Covid. I due si erano conosciuti lavorando insieme durante una trasferta di Domenica In tanti anni fa, come ha ricostruito Mara Venier: "Era nato un grandissimo amore. Me lo erano venuti a raccontare". Insieme hanno avuto tre figli. "Volevo ricordarla così, abbracciare Fabrizio e dirgli che noi saremo sempre vicini a lui e lo aspettiamo, perché anche lui purtroppo ha preso il Covid. Carmela mi mancherà, l'ho avuta per trent’anni sempre davanti. Per me gli occhi belli di Carmela saranno sempre lì, dove adesso c'è un’altra persona, che ringrazio. Ciao Carmela, ti vogliamo bene. Siamo tutti affranti e disperati, non ce l’aspettavamo", ha concluso Mara Venier.

Il ricordo di Carmela da parte di Antonella Clerici

Qualche giorno fa anche Antonella Clerici aveva voluto ricordare Carmela. "Noi siamo una grande famiglia in Rai, ci conosciamo tutti", aveva detto commossa la conduttrice durante la scorsa puntata di È sempre mezzogiorno. La collaboratrice, ha ricordato, "è stata tanti anni con me una suggeritrice, una gobbista che si chiama, che si chiamava purtroppo, Carmela. Giovane, una donna sempre sorridente, che è mancata giovanissima per Covid". Anche Clerici aveva poi rivolto un pensiero al marito di Carmela, Fabrizio, e ai loro figli.