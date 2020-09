Domenica In, Mara Venier e il bacio appassionato con Claudio Amendola: la video sorpresa in studio

Mara Venier ha accolto Claudio Amendola nello studio di Domenica In per la prima puntata della nuova edizione con una sorpresa che ha lasciato tutti un po' spiazzati.

I due sono amici e si conoscono da tantissimo tempo, avendo anche lavorato insieme. E Mara Venier ha lanciato un video trattato da un film che i due hanno girato insieme nel lontano 1987, “Professione vacanze”. Nella clip (“una scena clou, molto intensa, molto forte, che non è stato facile interpretarla ma tu mi hai aiutato molto”, ha scherzato Mara Venier), la conduttrice e l’attore giovanissimi si scambiano un bacio decisamente appassionato.

Il bacio tra Mara Venier e Claudio Amendola in "Professione vacanze" del 1987

“Tu te lo ricordavi 'sto bacio? Ma quanto è durato?”, ha chiesto Mara Venier dopo la fine della clip. La risposta sorniona di Amendola: “Beh è durato, lo stop non è che lo sentivamo troppo, mi pare di ricordare così…”. Un bacio effettivamente lungo e molto intenso, che a distanza di più di trent’anni fa sorridere e insieme imbarazza i due amici.

Nel cast del film c’era anche Jerry Cala, all’epoca marito di Mara Venier anche se i due si erano già lasciati, ha chiarito subito lei. “Ma io ero single”, ha chiosato invece Amendola, stuzzicando la padrona di casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervista è stata poi l'occasione per ricordare anche il grande Ferruccio Amendola, padre di Claudio, con il quale ha recitato più volte a inizio carriera. Claudio Amendola ha poi parlato anche della seconda stagione di "Nero a metà", che di recente ha debuttato su Rai Uno, e del sequel del grande successo "Come un gatto in tangenziale", che l'attore sta girando in questi giorni.