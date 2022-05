Domenica In, la commozione di Mara Venier ricordando Gian Piero Galeazzi

A Domenica In dopo la musca dei Pooh arrivato il momento dello sport con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. I due hanno parlato della loro amicizia, hanno ricordato i momenti sportivi che li hanno resi grandi e del docufilm "Una squadra" che presto sarà disponibile su una piattaforma straming.

Parlando dei giorni passati e quindi del tennis, Panatta ha dichiarato: "C'era più spensieratezza. Non è solo questione di età, l’ambiente era più spensierato e ci prendevamo molto meno sul serio e quello che stava intorno, anche i giornalisti, ci volevano bene. Si stava bene e ci siamo divertiti". E parlando dei giornalisti Mara Venier non ha potuto non parlare del suo amico e collega Gian Piero Galeazzi. "Non volevo citarlo, perché sapevo che avrei pianto, ma visto che hai parlato dei giornalisti voglio che guardiamo questo video", ha spiegato Mara con la voce rotta dalla commozione.

Durante il video Venier ha trattenuto a forza le lacrime, le immagini mostravano i loro momenti più divertenti, le interviste di Galeazzi, gli omaggi che il mondo dello sport, e non solo, gli hanno dedicato dopo la sua morte il 12 novembre 2021.

Un momento molto difficile per Zia Mara che ha così ricordato il suo "Bisteccone".