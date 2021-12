Mara Venier contro Mariotto in diretta: "Non si scherza sulle mamme scomparse, puoi uscire dallo studio"

Se c'è una cosa che il pubblico sa è che il "tallone d'Achille" di Mara Venier è da rintracciare nel dolore per la scomparsa della adorata mamma Elsa, venuta a mancare nel 2015 dopo una lunga malattia. Motivo per cui oggi la conduttrice proprio non è riuscita a trattenere la sua rabbia di fronte dei risolini di Guillermo Mariotto in studio a Domenica In. Risatine che arrivavano mentre si stava parlando di genitorialità e di genitori scomparsi, tema trattato ieri a Ballando con le Stelle e ripreso nella puntata del contenitore domenicale.

Nel dettaglio, Mariotto ha sorriso quando la signora Rossella, rappresentante del pubblico a Ballando ed oggi ospite a Domenica In, stava commentando una clip sull'argomento trattato ieri nel varietà di Rai Uno. "Mmmh, profonda..", ha provocato Guillermo, prendendola in giro. "Scusami Mariotto, ti devo dire una cosa - è sbottata la presentatrice veneta - perché mi stai facendo girare le palle. Tu ridevi e non era il momento di ridere. Ci sono momenti in cui ridere ed ironizzare. Non era questo. Non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più, non ridere. Se vuoi ridere esci da questo studio".

La lite è durata pochi minuti. Poco dopo, infatti, Mara si è avvicinata a Guillermo, che non a caso si è giustificato: "Anche io ho una mamma", ha detto il designer. Parole dopo le quali Mara decide di rilanciare ed invitare la mamma di Mariotto in trasmissione. Peccato che lei sia a Caracas. "La facciamo venire in collegamento domenica prossima, lo dico ai miei autori", ha replicato Mara. E Mariotto: "Lei non si presta a queste cose". Ma Venier ha proseguito convinta di riuscire nella sua missione.

“Mi stai facendo girare le palle.

Se vuoi ridere esci da questo studio, okay?”



Mara Venier contro Guillermo Mariotto#DomenicaIn pic.twitter.com/1CrOyYVpgq — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) December 5, 2021

La malattia e la morte della mamma di Mara Venier

Insomma, allarme rientrato in poco tempo. La tensione è stata infatti figlia della rabbia incontenibile che Mara vive da anni per la morte della mamma, a cui era legatissima. Non è un caso che, ogni volta che se ne parla, la conduttrice si commuove senza riuscire a trattenere le lacrime.

Una agonia, quella della signora Elsa Masci, vittima di una malattia infida, l’Alzheimer, tanto che negli ultimi tempi neanche riconosceva la figlia. Una storia riportata nel libro uscito di recente "Mamma, ti ricordi di me?", edito RaiLibri, a cura di Sabina Donadio. "Non è un libro triste e non è solo su mia mamma - ha detto in quell'occasione Mara - per farlo ho ritrovato la me stessa bambina, i miei figli da piccoli, Elisabetta e Paolo, e le persone importanti della mia vita. Chi lo legge capirà perché sono così come mi vedete in tv". E perché, insomma, oggi ha perso la pazienza con Guillermo.