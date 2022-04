Mara Venier si infuria con il pubblico: "Non capisco nulla"

La regina della domenica in Rai, Mara Venier, è nota per non avere peli sulla lingua e di sgridare oltre che il pubblico anche i suoi ospiti se non in linea con la sua idea di conduzione. Con il suo modo di fare ha conquistato una grande fetta di pubblico e questo suo stile è anche il successo di Domenica In.

Oggi, durante il lungo speciale dedicato a Vincenzo Mollica, Zia Mara ha ripreso con fermezza il pubblico nello studio per il troppo chiasso. Poche parole ma dette con così tanta fermezza che hanno portato subito ad un cambio repentino.

Mentre i molti ospiti celebravano il celebre giornalista che è stato premiato con il Microfono d'oro dalla Siae per la sua straordinaria carriera, Mara Venier è sbottata e ha dichiarato: "Non riesco a capire nulla, c'è confusione!". E subito dopo ha aggiunto: "Ragazzi c'è troppa confusione, scusatemi, non riesco a capire nulla. Ci vuole un po' di silenzio in studio, altrimenti diventa tutto più complicato". Insomma una minaccia che ha portato subito il pubblico a zittirsi: questa non è stata la prima e non sarà l'ultima volta.